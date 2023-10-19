«Яндекс Карты» научились показывать стоимость поездки по платным дорогам

Фото: «Яндекс»
В новой версии приложения на iOS и Android сервис «Яндекс карты» теперь показывает водителям стоимость проезда по платным дорогам. При построении маршрута можно сразу увидеть, по каким трассам можно проехать и сколько это будет стоить.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс карты», приложение отныне не только предупреждает о платных дорогах, но и рассчитывает стоимость проезда по их конкретным участкам. «Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно», — отметили представители компании.

В сервисе пояснили, что когда водитель построит маршрут, он сразу увидит на нем платные дороги и стоимость проезда для легковой машины — при этом ценник будет показан не для всей трассы, а лишь для того участка, который нужно проехать.

— Для гибких тарифов учитывается и время прибытия. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа, — добавили в сервисе.

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19 октября 2023
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