А ручки — вот они: как нефтяники и чиновники вновь облапошили автовладельцев

В конце августа-сентябре текущего года автовладельцы огорошились совсем уж умопомрачительными ценниками на бензоколонках. СТак, АИ−92 на столичных АЗС уверенно пер вверх через отметку 55 рублей за литр. Почем торговались более дорогие сорта бензина и дизтопливо даже вспоминать не хочется.
Считается, что российское правительство в какой-то момент прониклось пониманием зашедшей слишком далеко ситуации. И ввело всем известный запрет на экспорт топлива, возврат пресловутого «топливного демпфера» и все прочее. Это уникальное для российской экономической истории решение властей, напомним, было принято 21 сентября текущего года. С ним мы прожили уже, считай, месяц и можно оценить какие-никакие, а его результаты.
Прежде всего, судя по сообщениям из регионов страны, «горючка» физически появилась на тех бензоколонках, которые в конце лета практически «пересохли». Любопытна на этом фоне реакция столичных розничных торговцев топливом, хотя оно тут и не исчезало из продажи. Ее удобно проследить на примере ценообразования АИ−92. Он, как уже говорилось в начале материала, забрался местами выше 55 рублей за литр.
А потом, буквально через несколько дней после 21 сентября, на многих (но не на всех!) сетевых АЗС он резко съехал в район 50 рублей за литр. Так быстро распродать закупленное по высоким оптовым ценам топливо предприниматели вряд ли могли. Следовательно — они просто резко поумерили свои аппетиты, подчинившись окрику правительства.
И на этом все. С тех пор 92-ой бензин (как и все прочие) практически не дешевеет — несколько копеек разницы погоду тут не делают. Автор этих строк, в частности, еще в конце весны, перед началом летнего разгона цен, регулярно заправлялся АИ−92 на ближайшей АЗС по 42 рубля за литр. А теперь, даже через месяц действия правительственных мер в отношении топливного рынка, на ней же приходится заправляться по 49,5 рубликов. И снижение не предвидится, хотя — по идее — у нас в стране сейчас уже должен созреть такой переизбыток бензина, что цены на него обязаны рухнуть «ниже плинтуса». Но почему-то «не рухают». Несмотря на то, что у нас, вроде бы, рыночное ценообразование на розничное горючее. Или как?
Между тем, на данный момент его прайсы находятся примерно на уровне середины августа. То есть все еще сильно завышены. И что характерно: точно также как и в августе правительство спокойно смотрит сейчас на отсутствие тенденции к их существенному снижению. Это говорит о том, что текущий уровень розничных цен (на моей «индикаторной» АЗС он сейчас выше почти на 17% чем в начале лета) вполне устраивает всех причастных. Торговцы бензином зарабатывают сверхприбыли. А государство «стрижет» с их сверхдоходов сверхналоги.
Прекрасная тактика: сначала, совместными усилиями чиновников и нефтяников, резко задрали цены до небес, а потом чуть-чуть их приспустили. В итоге рядовой автомобилист все равно переплачивает. Но с ощущением, что могло быть еще хуже, а потому вынужден не возмущаться, а молча расставаться с деньгами. Что, собственно, и нужно — как торговцам, так и властям.