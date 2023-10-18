А ручки — вот они: как нефтяники и чиновники вновь облапошили автовладельцев

В конце августа-сентябре текущего года автовладельцы огорошились совсем уж умопомрачительными ценниками на бензоколонках. СТак, АИ−92 на столичных АЗС уверенно пер вверх через отметку 55 рублей за литр. Почем торговались более дорогие сорта бензина и дизтопливо даже вспоминать не хочется.

Считается, что российское правительство в какой-то момент прониклось пониманием зашедшей слишком далеко ситуации. И ввело всем известный запрет на экспорт топлива, возврат пресловутого «топливного демпфера» и все прочее. Это уникальное для российской экономической истории решение властей, напомним, было принято 21 сентября текущего года. С ним мы прожили уже, считай, месяц и можно оценить какие-никакие, а его результаты.

Прежде всего, судя по сообщениям из регионов страны, «горючка» физически появилась на тех бензоколонках, которые в конце лета практически «пересохли». Любопытна на этом фоне реакция столичных розничных торговцев топливом, хотя оно тут и не исчезало из продажи. Ее удобно проследить на примере ценообразования АИ−92. Он, как уже говорилось в начале материала, забрался местами выше 55 рублей за литр.

А потом, буквально через несколько дней после 21 сентября, на многих (но не на всех!) сетевых АЗС он резко съехал в район 50 рублей за литр. Так быстро распродать закупленное по высоким оптовым ценам топливо предприниматели вряд ли могли. Следовательно — они просто резко поумерили свои аппетиты, подчинившись окрику правительства.