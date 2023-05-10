Иди и смотри: как китайская ГАИ принимает экзамены на «права»

Глупо считать, что перемены в прошлом году произошли исключительно в России и сопредельных государствах бывшего СССР. Нет, потряхивает весь мир, причем эксперты и специалисты сходятся во мнении, что мы наблюдаем лишь зарождение бури. Увы, наша страна традиционно на гребне этой волны, опять первопроходец, снимающий все самые тяжелые и трудные «сливки» процесса. Однажды нам, безусловно, воздастся за терпение и труд, однако случившийся внезапно поворот на восток — много лет о нем говорили, а потом, как обычно, оформили за один день — подразумевает еще и обучение. Принятие, если хотите, самого лучше, что накопила Азия за все те годы, что мир смотрел на Старый и Новый Свет.

А там, уж поверьте, есть на что взглянуть: технологии, фантастическое развитие инженерии, сказочные небоскребы и многое другое. Впрочем, весьма дельные и продуктивные методики можно найти и в китайском быту. Не одной зарядкой Цигун славен Китай.

Например, экзамен на право стать водителем. Техническая его часть не столь интересна, а вот моральная — весьма. Дело в том, что каждый испытуемый перед тем, как ему вручат долгожданную «корочку», должен внимательно и не отвлекаясь на телефон — за этим следят — просмотреть двухчасовой фильм. Фильм, полный кадров самых чудовищных и кровавых аварий. Итого 120 минут смерти на дорогах, которые в том же европейском обществе вызвали бы многочисленные суды и даже появление новых гендеров или религий. Однако в КНР это обязательно и закреплено законом.