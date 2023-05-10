Иди и смотри: как китайская ГАИ принимает экзамены на «права»

Глупо считать, что перемены в прошлом году произошли исключительно в России и сопредельных государствах бывшего СССР. Нет, потряхивает весь мир, причем эксперты и специалисты сходятся во мнении, что мы наблюдаем лишь зарождение бури. Увы, наша страна традиционно на гребне этой волны, опять первопроходец, снимающий все самые тяжелые и трудные «сливки» процесса. Однажды нам, безусловно, воздастся за терпение и труд, однако случившийся внезапно поворот на восток — много лет о нем говорили, а потом, как обычно, оформили за один день — подразумевает еще и обучение. Принятие, если хотите, самого лучше, что накопила Азия за все те годы, что мир смотрел на Старый и Новый Свет.
А там, уж поверьте, есть на что взглянуть: технологии, фантастическое развитие инженерии, сказочные небоскребы и многое другое. Впрочем, весьма дельные и продуктивные методики можно найти и в китайском быту. Не одной зарядкой Цигун славен Китай.
Например, экзамен на право стать водителем. Техническая его часть не столь интересна, а вот моральная — весьма. Дело в том, что каждый испытуемый перед тем, как ему вручат долгожданную «корочку», должен внимательно и не отвлекаясь на телефон — за этим следят — просмотреть двухчасовой фильм. Фильм, полный кадров самых чудовищных и кровавых аварий. Итого 120 минут смерти на дорогах, которые в том же европейском обществе вызвали бы многочисленные суды и даже появление новых гендеров или религий. Однако в КНР это обязательно и закреплено законом.
Что дает такой видеоряд зрителю, особенно если от экрана нельзя отвлекаться? Понимание хрупкости человеческой жизни, четкое осознание цены ошибки и пренебрежение ПДД, а также полностью документальную «картинку» последствий нарушения Правил. Как есть, по-настоящему, без графики и спецэффектов. Зрелище, поговаривают, не для слабонервных, на подсознание влияет вполне ощутимо.
Особенно на мироощущение начинающих водителей, которые только-только осваивают транспортное средство повышенной опасности и не до конца еще понимают всех возможных последствий превышения скорости или не пристегнутого ремня безопасности. Или мобильного телефона с очередной трансляцией.
Видится, что данная «механика» из Поднебесной была бы крайне востребована и у нас, причем производство и внедрение много времени не займет — «контента» навалом в интернете, а класс для просмотра найдется в любом МРЭО. Дольше проектор настраивать, чем фильм «клеить». Кстати, особенно внимательно следует претворять в жизнь методику китайских чиновников, штрафующих отвлекающихся от просмотра на тот самый телефон, который становится виновником все большего количества аварий на дорогах России. Чтобы было полное, так сказать, погружение.