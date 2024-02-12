Дорогие мои москвичи: как жители новых кварталов столицы воюют за парковку

Сотни новых кварталов появились в Москве буквально за несколько лет. Новые квартиры в новых домах – счастье, которое словами не описать. Но есть у свеженьких микрорайонов и свои недостатки: парковок вечно не хватает. И москвичи – как новоявленные, так и в несчетном колене – отчаянно бьются за те немногочисленные клочки асфальта, где еще можно поставить машины. Порой – дикими и варварскими методами

Очередная постановка «Мастера и Маргариты» могла бы целиком и полностью захватить информационное поле, если бы не внезапное появление в столице Такера Карлсона. Его интервью наделает много шума, спора нет, будет неделю-две-три греметь заголовками, а после еще много лет обсуждаться.

Но роман Булгакова вечен, а его оценка жителей Первопрестольной и их отношения к жилплощади – бесценна. Булгаков был стеснен в средствах и неистово мечтал о квартире, поэтому в уста Воланда вложил знаменитую и бессмертную фразу, столь же актуальную и сегодня: москвичей испортил квартирный вопрос. Без малого сто лет прошло, а воз и ныне там.

Ипотека и съемное жилье не оставляют зачастую шанса на покупку парковочного места и уж тем более такой роскоши, как собственного гаража. Паркуются жители столицы во дворах. А в новых микрорайонах – и вовсе где придется, ибо мест для машин там предусмотрено недостаточно. Хочется пошутить, что и людям там особо не развернуться, но с «железными конями» дело обстоит совсем плохо.

Соседи буквально бьются за места под автомобильным солнцем, выезд занимает часы, а неправильно припаркованная машина, перекрывающаяпроезд, вызывает настоящую ярость. Увы, полиция туда заехать тоже может не всегда, а уж эвакуаторы и вовсе не протискиваются. И народ достал «вилы».

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То есть начал самостоятельно учить жизни виновников их парковочных бед. Камеры, тот самый «Безопасный город», о существовании которого знает всяк и каждый, откровенное хулиганство пресекают. Однако наш народ хитер на выдумку и способен на безвредную с точки зрения закона, но очень неприятную шалость. Яркий пример – стакан теплой воды с сахаром или густо размешанным вареньем.

Вылитое на лобовое стекло зелье делает триплекс липким и непрозрачным, откладывая поездку на часы. Летом у подобной кары есть и «бонус»: насекомые облепляют машину тройным слоем, так что автовладелец получает ко всему прочему еще и очень неприятную жужжащую картину, не позволяющая часто даже приблизиться к транспортному средству. Хулиганство? Вне всякого сомнения. Порча имущества? Очень вряд ли. Но парковаться теперь «виновник торжества» будет втройне аккуратно и старательно. Ведь в трех случаях из трех он знает, за что его наказывают.