Простой малоизвестный способ парковаться задом впритирку к бамперу другой машины

Даже обладателю легковушки, оборудованной пищалкой-парктроником или вечно пачкающейся камерой заднего вида, наверняка пригодится простейший лайфхак парковки задом. Когда корма машины «подплывает» к какому-либо препятствию, перед водителем стоит единственная задача: непрерывно и точно оценивать расстояние между двумя сближающимися объектами. Все «вычисления» происходят в мозгу исключительно на основании тех данных, что поставляются человеческим глазомером. А он у всех разный.

Кто-то хорошо чувствует габариты своего авто и соотносит их с расстоянием до окружающих предметов, а кто-то нет. Последним необходим какой-либо ориентир. Причем он должен быть всегда с собой и хорошо различим в любых условиях. В качестве такового отлично подойдет ручка задней двери.

При движении «в реверсе» надо смотреть на нее в боковое зеркало. Одновременно там же, в зеркале, следим за линией (или точкой) на земле, которую мы не хотим пересекать задним бампером. Как только эта линия (скажем, основание бордюра или столбика) поравняется с дальним от водителя краем ручки двери, жмем на тормоз. Задний бампер большинства седанов, например, окажется в этом случае в нескольких сантиметрах от препятствия.