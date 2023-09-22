Простой малоизвестный способ парковаться задом впритирку к бамперу другой машины

Даже обладателю легковушки, оборудованной пищалкой-парктроником или вечно пачкающейся камерой заднего вида, наверняка пригодится простейший лайфхак парковки задом. Когда корма машины «подплывает» к какому-либо препятствию, перед водителем стоит единственная задача: непрерывно и точно оценивать расстояние между двумя сближающимися объектами. Все «вычисления» происходят в мозгу исключительно на основании тех данных, что поставляются человеческим глазомером. А он у всех разный.
Кто-то хорошо чувствует габариты своего авто и соотносит их с расстоянием до окружающих предметов, а кто-то нет. Последним необходим какой-либо ориентир. Причем он должен быть всегда с собой и хорошо различим в любых условиях. В качестве такового отлично подойдет ручка задней двери.
При движении «в реверсе» надо смотреть на нее в боковое зеркало. Одновременно там же, в зеркале, следим за линией (или точкой) на земле, которую мы не хотим пересекать задним бампером. Как только эта линия (скажем, основание бордюра или столбика) поравняется с дальним от водителя краем ручки двери, жмем на тормоз. Задний бампер большинства седанов, например, окажется в этом случае в нескольких сантиметрах от препятствия.
Для кроссоверов-внедорожников и некоторых хетчбэков момент визуального «равнения» с препятствием может быть иным — «не доезжая ручки» или наоборот. Из-за более высокой посадки водителя или меньшего расстояния от края задней двери до кромки бампера. Поэтому прежде чем применять на практике вышеописанный лайфхак, следует подкорректировать его под индивидуальные особенности.
Для этого находим место с невысоким бордюром, над которым свободно проходит задний бампер. Паркуемся так, чтобы он не нависал над «поребриком» ни на миллиметр. Пусть с нескольких попыток, с неоднократным выходом из-за руля для корректировки и дополнительного маневрирования — это неважно. Главное — в конце концов установить автомобиль так, чтобы бампер оказался всего в сантиметре-двух от виртуальной «стены». После этого садимся за «баранку», смотрим в боковые зеркала и запоминаем расположение ручки задней двери относительно бордюра.
Отныне, держа эту «картинку» в голове, вы всегда сможете пристроить корму своего ТС к любому препятствию практически вплотную. Даже к машине соседа по парковке. В этом случае в роли «бордюра» будет выступать точка на асфальте, расположенная строго под ближайшей частью бампера «автомобиля-мишени».