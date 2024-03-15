«Автодор» отказался снижать цены на проезд по М12

Автомобилистам, которые жалуются на высокую стоимость проезда от Москвы до Казани по новой трассе М12, придется либо смириться с ценой, либо выбирать бесплатные дороги. Госкомпания не будет корректировать тарифы в меньшую сторону.

Как сообщает ТАСС, во исполнение поручения Президента России Владимира Путина «Автодор» проанализировал цены на проезд по трассе М12 «Восток» и не увидел поводов для их изменения.

— Установленные тарифы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и экономически обоснованы для пользователей. Услуга проезда — конкурентный рынок, всегда есть альтернатива, — отметили в госкомпании.

По словам представителей «Автодора», на платной трассе можно сэкономить не только время в пути, но и сократить расходы на топливо и ночлег, необходимость в котором отпадает. Для водителей грузовиков, считает оператор платных дорог, тоже сплошные преимущества — экономия на «Платоне» и на страховке, а также снижение износа автомобиля.

Позицию «Автодора» раскритиковал Национальный автомобильный союз:

— Жадность победила, снижения тарифов на М12 не будет. Нынешние тарифы на М12 — демонстрация того, что «Автодор» попросту не понимает, что большие инфраструктурные проекты окупаются только за счет массового потока. Платные дороги — это реальность и будущее транспортного строительства в России. При этом тарифы на них должны отвечать рыночным реалиям, уровню доходов населения, — заявил президент НАС Антон Шапарин.

Напомним, стоимость проезда по М12 «Восток» от Москвы до первого съезда в Казань для легкового автомобиля составляет 4500 рублей, путь от Москвы до Арзамаса — 2800 рублей, а от Арзамаса до Казани — 1600 рублей.