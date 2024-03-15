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«Автодор» отказался снижать цены на проезд по М12

Автомобилистам, которые жалуются на высокую стоимость проезда от Москвы до Казани по новой трассе М12, придется либо смириться с ценой, либо выбирать бесплатные дороги. Госкомпания не будет корректировать тарифы в меньшую сторону.

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Автор
Максим Орлов

Изображение «Автодор» отказался снижать цены на проезд по М12

Как сообщает ТАСС, во исполнение поручения Президента России Владимира Путина «Автодор» проанализировал цены на проезд по трассе М12 «Восток» и не увидел поводов для их изменения.

— Установленные тарифы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и экономически обоснованы для пользователей. Услуга проезда — конкурентный рынок, всегда есть альтернатива, — отметили в госкомпании.

По словам представителей «Автодора», на платной трассе можно сэкономить не только время в пути, но и сократить расходы на топливо и ночлег, необходимость в котором отпадает. Для водителей грузовиков, считает оператор платных дорог, тоже сплошные преимущества — экономия на «Платоне» и на страховке, а также снижение износа автомобиля.

Позицию «Автодора» раскритиковал Национальный автомобильный союз:

— Жадность победила, снижения тарифов на М12 не будет. Нынешние тарифы на М12 — демонстрация того, что «Автодор» попросту не понимает, что большие инфраструктурные проекты окупаются только за счет массового потока. Платные дороги — это реальность и будущее транспортного строительства в России. При этом тарифы на них должны отвечать рыночным реалиям, уровню доходов населения, — заявил президент НАС Антон Шапарин.

Напомним, стоимость проезда по М12 «Восток» от Москвы до первого съезда в Казань для легкового автомобиля составляет 4500 рублей, путь от Москвы до Арзамаса — 2800 рублей, а от Арзамаса до Казани — 1600 рублей.

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