Автоынок лихорадит: новые машины стали недоступны массовому покупателю

Последние две недели на авторынке страны в основном проходили под знаком двух значимых событий. Во-первых, были подведены итоги работы автомобильной отрасли за февраль. Во-вторых, рассекречены цены на псевдорусских корейцев из Питера. Портал «АвтоВзгляд» поразмышлял и над тем, и над другим.

Начнем радостно и духоподъемно. Сколько времени, месяц за месяцем, вся прогрессивная часть нашего моторизованного общества следит за показателями продаж легковушек и буквально умоляет рынок словами гнома из озвучки Гоблина: «Гиви Зурабович, давай, дорогой, давай, пожалуйста!»

РЕКОРДНЫЙ РЫВОК

Впрочем, может и не следит, и не умоляет. Может ей, прогрессивной части, на это глубоко наплевать, но Гиви, наконец, дал – да так, что мало не покажется. По итогам двух первых месяцев года, один из которых полупраздничный, а второй слегка укороченный, продажи новых легковушек в России составили по данным аналитического агентства «Автостат» 184,2 тысячи штук. По сравнению с прошлым годом они выросли на 82% и вплотную приблизились к показателям досанкционного 2021-го.

Более того, последняя неделя февраля продемонстрировала рекордный результат в 34 тысячи регистраций, почти догнав завершающую неделю прошлого года. Такой рывок поверг многих экспертов в шок. То, что выглядит естественно для традиционных пиковых месяцев, кажется парадоксальным для мертвого сезона.

Даже великие статистики из «Автостата» чуть ли не открытым текстом признались, что не видят никаких реальных оснований для такого скачка в неурожайное время, всегда отличавшееся сугубой вялостью покупателей.

Фото портала АвтоВзгляд.

Возможный триггер в виде повального испуга грядущим ростом цен, связанным с коррекцией правил уплаты утилизационного сбора, которая намечена на 1 апреля, они с негодованием отвергли. Собственно, мы считаем точно так же. Проблемы возникнут у «серого» или параллельного – если угодно – импорта. На цене новых автомобилей, официально поставленных в Россию, они отразятся лишь косвенно. Да и вообще, 1 апреля – это не 1 марта. При чем тут скачки продаж в последнюю неделю февраля?

В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

На самом деле, некое объяснение происшедшему есть. Объемы реализации легковых авто действительно выросли по сравнению с 2023 годом. Но считать, что рынок как организованная и структурированная составная часть отечественной экономики восстановился, было бы непростительным инфантилизмом. Никуда он не восстановился. Тектонический сдвиг, произошедший в результате полного замещения одних, привычных брендов другими, причем весьма специфическими, пока до конца не осознан, а его последствия не преодолены.

В Россию пришли компании с совершенно иной идеологией, придерживающиеся иных принципов торговли, исповедующие иные ценности. Покупатели, автосервисы, дилеры, дистрибьюторы и производители до сих пор не успели еще понять друг друга и выстроить взаимоприемлемые правила сосуществования на отечественном рынке.

Поэтому неудивительно, что любой чих из кустов бросает дезориентированных автовладельцев в дрожь и заставляет совершать импульсивные, непродуманные поступки вроде спонтанных забегов до ближайшего шоурума.

РЫНОК ПРЕВРАТИЛСЯ В БУТИК

Между тем, автомобильный рынок действительно изменился кардинальным образом. Если раньше при всех оговорках он был нацелен на удовлетворение запросов массового покупателя, то теперь становится все более элитарным. Ярким примером тому может служить возвращение в Россию продукции корейской компании Hyundai, пусть и под новым российским брендом.

Фото портала АвтоВзгляд.

Хотелось бы напомнить, что в 2021 году базовый HyundaiSolaris стоил 991 000 рублей, а Creta – 1 242 000 рублей. Их действительно можно было считать народными моделями.

И вот они вновь появились в нашей стране в 2024 году. Как изменились цены на те же самые автомобили можно увидеть своими глазами на сайте любого дилера марки. За Solaris HS (в прошлом Hyundai Solaris) в самой бедной комплектации просят нынче 2 110 000 рублей.

А Solaris HC (он же бывшая Creta) потянет минимум на 2 670 000 рублей. В упомянутом 2021 году за эти деньги можно было приобрести BMW X1 sDrive 18i. У кого теперь язык повернется назвать продукцию питерского завода бюджетной?

Фото портала АвтоВзгляд.

Закономерно увеличился и срок владения автомобилем. По итогам 2023 года для LADA он составил 8,4 года, для других машин массового сегмента – 6,8 лет. И в дальнейшем автопарк будет только стареть, поскольку все более-менее доступные по цене модели чудесным образом испарились.

Продавцы ориентируются на обеспеченного покупателя – автомобиль опять стал роскошью. Именно поэтому при сильной недонасыщенности рынка создается видимость избытка предложения – покупательская база-то сократилась.

А нищебродам, каковыми в понимании дилеров и дистрибьютеров является большинство из нас, остается или докатывать свои старые корыта, либо пользоваться услугами активно насаждаемого каршеринга.