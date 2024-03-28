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Беспилотные грузовики выйдут еще на две российские трассы

В обозримом будущем на российских дорогах станет больше автономных грузовиков. По поручению федерального правительства инновационную технику выпустят еще на две крупные трассы.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Беспилотные грузовики выйдут еще на две российские трассы

В 2023 году беспилотным грузовикам разрешили в тестовом режиме выезжать на трассу М11 «Нева», соединяющую Москву и Санкт-Петербург. Магистраль меж двух столиц превратилась в полигон, позволяющий совместить испытания автопилота в реальных условиях с коммерческими перевозками. А в 2024-м власти намерены подключить к эксперименту еще две федеральные автомагистрали.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу «проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок». В частности, тяжелая техника под управлением автопилота должна выйти на М4 «Дон» Москва-Новороссийск, а также на новую скоростную магистраль М12 «Восток» — она, напомним, пока позволяет добраться с ветерком из Москвы до Казани, но позднее «платник» продлят.

На каких условиях беспилотные грузовики будут ездить по названным трассам, пока не объявлено — Минтранс должен определиться с этим до 31 мая.

Существующий маршрут по трассе М11 «Нева», которая на сегодняшний день является единственной в стране дорогой для машин с автопилотом, останется в программе тестов «самостоятельных» машин, однако и его ждут корректировки. Глава правительства потребовал в 2024 году изыскать средства «на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств», но, правда, не углубляясь в детали требуемых изменений.

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