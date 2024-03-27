Эксперты выяснили, чем обернется введение маркировки моторных масел в России

Маркировка всего и вся в розничной торговле стала самым настоящим трендом российского рынка. Вслед за продуктами питания, обувью и одеждой это поветрие вот-вот доберется и до сферы автомобильных расходников.

На днях стало известно об инициативе главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, обещающей мощно переформатировать отечественный рынок автозапчастей.

Сенатор официально предложил вице-премьеру и одновременно главе Минпромторга Денису Мантурову запустить в стране эксперимент по маркировке моторных масел — с 1 мая по 1 октября 2024 года. По его результатам, вероятно, будет принято решение о введении обязательной маркировки смазочных материалов уже на постоянной основе.

— Самый большой процент жалоб на подделки обозначен в сегменте моторных масел. Российский рынок также заполняют контрафактные расходные материалы для автомобилей (свечи зажигания, фильтры), — сказано в письме Кутепова Мантурову.

В рамках нововведения, каждый «флакон», канистра или бочка моторного масла должна будет обзавестись наклейкой с QR-кодом, который будет содержать полную информацию о происхождении и характеристиках содержимого. Покупка смазки в магазине станет проходить по той же схеме, что и, например, приобретение молочной продукции или питьевой воды в ближайшем супермаркете.

Прежде всего заметим, что и сам Минпромторг еще пару лет назад задумывался о введении маркировки моторного масла. Несмотря на то, что с 2022-го года у ведомства до этой темы руки так и не дошли, «напоминание» со стороны представителя Совфеда имеет все шансы упасть на благодатную почву.

Тем не менее, предлагает Андрей Кутепов, с 1 мая эксперимент вряд ли начнется. Хотя бы потому, что за оставшийся до обозначенного им момента срок российские производители лубрикантов и компании-импортеры явно не успеют подготовиться к работе по новым требованиям.

Фото: globallookpress.com

Ведь для организации маркировки компании, выпускающей масло, потребуется закупить соответствующее оборудование: принтеры, аппликаторы, устройства высокоскоростного машинного зрения, а также сканеры, считывающие двухмерные коды, плюс найти помещения для его установки. Затем обучить персонал работе со всем этим хозяйством и отладить техпроцесс нанесения кодов. Так что эксперимент, даже в случае поддержки со стороны правительства, если и начнется, то не раньше осени 2024 года. Чтобы все участники процесса успели подготовиться.

Затраты на дооснащение, разумеется, увеличат себестоимость продукции. Но вряд ли это обстоятельство заметно поднимет розничные цены на автомобильные смазочные материалы.

Интересно другое. На российском рынке сейчас действительно очень много подделок. Как только все новые поставки настоящей смазки в розничную сеть окажутся промаркированы, легально работающие торговые точки реализовывать контрафакт не смогут. А складских запасов «старого» немаркированного товара надолго не хватит.

Для автомобилистов это будет означать радикальное снижение риска «нарваться» в торговой сети на некачественное масло, способное «убить» мотор. Такого рода продукция будет продаваться разве что на маретплейсах в интернете. Параллельно с рынка исчезнут некоторые импортные «масляные» бренды, поставщики которых сочтут невыгодным для себя ввязываться в историю с маркировкой. Вероятно, исчезнут смазки официально ушедших от нас западных производителей, которые сейчас завозятся с помощью «серых» схем импорта.

Все это в комплексе может привести к сужению ассортимента в российской «смазочной» рознице. Не исключено, что на рынке останутся преимущественно бренды, выпускаемые непосредственно на территории РФ. Хорошо это или плохо для рядового автовладельца судить пока рано. Но уже сейчас ясно, что введение обязательной маркировки моторного масла изрядно встряхнет российский рынок автомобильных «расходников».