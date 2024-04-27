России пообещали дикие пробки и пересадку водителей на общественный транспорт

Крупные города России в ближайшее десятилетие рискуют встать в «мертвых» заторах. Дело в том, что уровень автомобилизации в стране, как ни крути, но растет, а дороги на это не рассчитаны.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, выступая на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, выразил опасение, что к 2035 году средняя скорость движения в крупных городах упадет вдвое. По его оценке, если сегодня средняя скорость составляет 27 км/ч, в 2030-ем она будет уже 18 км/ч, а еще через пять лет Россия фактически встанет в глухих пробках — средняя скорость снизится до 13 км/ч.

Основной причиной дорожных заторов вице-премьер назвал постоянное увеличение числа автомобилей на дорогах, тогда как улицы на такое количество транспорта просто не рассчитаны — за последние годы вдвое выросли объемы пассажирских и грузовых перевозок. Выходом из проблемы может быть развитие общественного транспорта, который способен переманить часть автомобилистов, но получится ли это — пока непонятно.

Особенно если учесть, что российские автовладельцы даже в Москве, власти которой создали им невыносимые условия, не особо спешат пересесть на ОТ. Поэтому в этом заявлении политика явно виден намек на то, что гайки моторизованным соотечественникам скоро будут закручивать повсеместно и жестко.