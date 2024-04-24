В России значительно подорожал проезд по платным дорогам

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», отвечающая за платные магистрали в стране, с 23 апреля изменила тарифы на проезд. В большинстве случаев стоимость услуги выросла, но есть и исключения: в которых случаях прайсы стали ниже.

Как пояснили в организации, «ежегодная индексация тарифов на проезд по дорогам связана с инфляционным процессом», но даже несмотря на рост стоимости, цена «останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством». Представители «Автодора» подчеркнули, что полученные от водителей деньги направляются на содержание и ремонт автодорог и на возврат привлеченных на их возведение инвестиций.

Как сообщает «Коммерсант», который детально изучил новые тарифы, сильнее всего — сразу на 25% — подорожал проезд по М3 «Украина» в Калужской области (124-194-й км) по будням. На трассе М4 «Дон» и М11 «Нева» рост цен составил до 20%, а на ЦКАД в среднем тарифы прибавили 15%. При этом, как уже писал портал «АвтоВзгляд», первой в этом сезоне взвинтила цены на «платках» «Северо-Западная концессионная компания», владеющая участком М11 от Москвы до Солнечногорске.

Особняком стоит трасса М12 «Восток», которую ранее раскритиковал за высокую стоимость проезда Президент России — сначала «Автодор» не собирался пересматривать тарифы, но в итоге на некоторых участках цены выросли до 7%, а где-то даже снизились до 3,6%.