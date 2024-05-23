Госдума попросила Минтранс ввести скидки на проезд по трассе М11

На острую проблему завышенных тарифов на проезд по скоростной трассе М11 «Нева» вновь обратили внимание. На этот раз — первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, который обратился к министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой ввести льготы для некоторых категорий граждан.

Как сообщает агентство «Москва», в первую очередь Дмитрий Гусев попросил скидки для жителей Зеленограда и Солнечногорска: по его мнению, местные водители оказались в безвыходной ситуации — якобы у них нет альтернативных путей, кроме как дорогущая платная трасса. Кроме того, инициатор призвал освободить от оплаты проезда по М11 пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов, участников СВО и членов их семей. Как на эту просьбу отреагировал Минтранс, неизвестно.

Ранее, напомним, «Автодор» провел «ежегодную индексацию тарифов на проезд по дорогам». Рост цен объяснили «инфляционным процессом», но подчеркнули, что прайсы «останутся на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством». При этом «Северо-Западная концессионная компания», отвечающая за платную дорогу М11 «Нева» на участке от МКАД до Солнечногорска, также объявила о введение новых тарифов с 19 апреля по 20 октября 2024-го. В пятницу, субботу и воскресенье платить придется значительно больше.