Госдума попросила Минтранс ввести скидки на проезд по трассе М11

Как сообщает агентство «Москва», в первую очередь Дмитрий Гусев попросил скидки для жителей Зеленограда и Солнечногорска: по его мнению, местные водители оказались в безвыходной ситуации — якобы у них нет альтернативных путей, кроме как дорогущая платная трасса. Кроме того, инициатор призвал освободить от оплаты проезда по М11 пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов, участников СВО и членов их семей. Как на эту просьбу отреагировал Минтранс, неизвестно.
Ранее, напомним, «Автодор» провел «ежегодную индексацию тарифов на проезд по дорогам». Рост цен объяснили «инфляционным процессом», но подчеркнули, что прайсы «останутся на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством». При этом «Северо-Западная концессионная компания», отвечающая за платную дорогу М11 «Нева» на участке от МКАД до Солнечногорска, также объявила о введение новых тарифов с 19 апреля по 20 октября 2024-го. В пятницу, субботу и воскресенье платить придется значительно больше.