Альтернативный автотуризм по эксклюзивному путеводителю: такого Новгорода вы не видели

Про внутренний туризм уже сказано много слов, проведено сотни мероприятий и нарисовано тысячи презентаций. Но воз и ныне там: как только речь заходит про отпуск, на первый план выплывает берег турецкий. Причина на поверхности: в России даже отдыхая в гостинице и по путевке, все рано получается «туризм дикарем». То воды нет, то еды, а уж про уровень сервиса и начинать не стоит. Качественные полноценные туры, которые от заморских и не отличить, тоже присутствуют, но стоят они дороже, чем Анталья. Оттого и выбирают в итоге последнюю.

Есть и еще одна проблема — направление. Стоит начать искать интересный маршрут для себя, как интернет услужливо предлагает три варианта: кубанско-крымское взморье, истоптанные до дыр локации из путеводителя 1976 года и сотни вариантов «как мы с парнями на 105-том Крузаке неделю рубились в болоте». Даже многоликий и многогранный Кавказ показан у нас так, что без 35-ых колес туда и соваться за пределы бальнеологических курортов не стоит. Но ведь это не так! Россия богата красотами и достопримечательностями, стоит только выйти из дома и сесть за руль.

Нет сомнения, что Нижний будет главным отечественным туристическим трендом следующего года. Можно делать ставки: в 2024 туда доедут даже те, кто дальше дачи — ни ногой. Пза последние несколько лет город буквально расцвел, а тут еще новую удобную и скоростную магистраль подтянули. Кремль, старинные особняки и величественные набережные — полный букет среднерусского туризма.