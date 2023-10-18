Альтернативный автотуризм по эксклюзивному путеводителю: такого Новгорода вы не видели

Про внутренний туризм уже сказано много слов, проведено сотни мероприятий и нарисовано тысячи презентаций. Но воз и ныне там: как только речь заходит про отпуск, на первый план выплывает берег турецкий. Причина на поверхности: в России даже отдыхая в гостинице и по путевке, все рано получается «туризм дикарем». То воды нет, то еды, а уж про уровень сервиса и начинать не стоит. Качественные полноценные туры, которые от заморских и не отличить, тоже присутствуют, но стоят они дороже, чем Анталья. Оттого и выбирают в итоге последнюю.
Есть и еще одна проблема — направление. Стоит начать искать интересный маршрут для себя, как интернет услужливо предлагает три варианта: кубанско-крымское взморье, истоптанные до дыр локации из путеводителя 1976 года и сотни вариантов «как мы с парнями на 105-том Крузаке неделю рубились в болоте». Даже многоликий и многогранный Кавказ показан у нас так, что без 35-ых колес туда и соваться за пределы бальнеологических курортов не стоит. Но ведь это не так! Россия богата красотами и достопримечательностями, стоит только выйти из дома и сесть за руль.
Нет сомнения, что Нижний будет главным отечественным туристическим трендом следующего года. Можно делать ставки: в 2024 туда доедут даже те, кто дальше дачи — ни ногой. Пза последние несколько лет город буквально расцвел, а тут еще новую удобную и скоростную магистраль подтянули. Кремль, старинные особняки и величественные набережные — полный букет среднерусского туризма.
Но главное, Горький обладает уникальной, не свойственной древним городам харизмой и демонстрирует миру вольную свою, портовую душу довольно неожиданным для России способом. Нижний далек от хмурого и надменного тлена. Далек и от угасания. Скорее наоборот, он проходит период перерождения и обновления, наблюдать который не только любопытно, но и душеспасительно. Но хватит спойлеров, заправим полный бак и «навострим лыжи».
Дорога
Шоссе Энтузиастов, она же «Горьковка», болеет пробками непосредственно от МКАД. Выйдешь не вовремя — удвоишь время в пути. В тоже время, именно отсюда начинается очередная Великая Дорожная Стройка: к 2024 году Михаил Мишустин планирует запустить магистраль М12 «Россия», которая позволит ехать до самой Казани со скоростью 130 км/ч. Дорога пройдет чуть в стороне от Нижнего, но все равно позволит добраться сюда быстрее, чем по старой трассе. Участок до Арзамаса уже запустили, так что «безопасной и качественной дороге» быть.
А пока протрясемся по старому-доброму Горьковскому шоссе через Балашиху, Электросталь и Электро же угли до самой Владимирской объездной. Она, кстати, платная, причем оплата проезда происходит по весьма дурному алгоритму: кассы как таковой нет. Есть несколько рамок с камерами, которые либо списывают деньги с транспондера, расположенного на лобовом стекле, либо запоминают номера, после чего необходимо зайти на сайт «Автодора» и внести мзду. Такая же схема у ЦКАД. Но по незнанию можно легко получить себе пеню в карму, так что есть транспондер или нет, номера автомобиля лучше пробить на специализированном ресурсе. Дальше — обычная русская дорога, крути баранку да крути.
Трасса в целом не вызывает отрицательных эмоций и серьезных опасений. Едем мы на «последнем самурае», настоящем внедорожнике Suzuki Jimny с полуторалитровым мотором, автоматической трансмиссией и крошечным 40-литровым баком. Однако расход скромен, и заезды на АЗС ограничиваются единственным, еще подмосковным комплексом.
Малыш задорно подскакивает на стыках, привычно козлит на ямах, ведь обмануть рамную конструкцию и мост (вернее — мостик) сзади еще никому не удавалось. Но негатива это отчего-то не вызывает: народ вокруг улыбается, машет рукой, приветствуя самый милый автомобиль на трассе, а после многочисленного и многоликого китайского десанта «япония» работает только как бальзам на израненную душу. Здесь все просто, понятно и привычно. И работает так, как должно работать. Япония, возвращайся скорее, мы скучаем!
Несмотря на полное отсутствие аэродинамики, табуна лошадей под капотом, простора в салоне, важнейших в современном мире «телевизоров» и прочих опций, 500 км за рулем Jimny пролетают незаметно. Маленький «японец» промчал полтысячи верст за шесть часов, доставив в Нижний прямиком к ужину. Размещаемся, чистим перья и на променад.
Трехликий Новгород
Современный Горький — город слишком неоднородный, чтобы дать ему общую характеристику. Помимо традиционного разделения на верхний и нижний, да-да, нижний Нижний Новогород, здесь столько граней, оттенков и особенностей, что от привычной градации стоит отойти. Точнее — отбежать. Чем скорее — тем лучше. Иначе можно многое упустить.
Очень к месту пришелся футбольный ЧМ, этапы которого здесь принимали: стадион и прилегающая к нему набережная прямиком до стрелки получились на загляденье. Не просто современные «стекляшки» с элементами лофта, а гармоничный ансамбль, вежливо вписанный в антураж старинного русского города. Прогуляться, отужинать, залипнуть на Волгу и своими глазами увидеть новые «Валдай 45 ₽» на подводных крыльях, которые собираются неподалеку в Чкаловске. Кстати, чтобы прокатить на этих «речных маршрутка» билеты надо заказывать за месяц. Очередь!
Конечно, и в Кремль надо сходить, подивиться помпезным купеческим особнякам, усыпавшим горки верхнего города. Тысячу раз описано, миллион раз пройдено. Традиционная часть, можно даже экскурсию заказать — лишней не будет. Но этот элемент обязательного внутрироссийского туризма — лишь обрамление для той стороны Нижнего Новгорода, ради которой мы, собственно, ехали.
Во-первых, Нижний Новгород — один из немногих современных городов, где можно разглядеть яркие образцы промышленной архитектуры конца XIX — начала XX века. Именно посмотреть, потрогать, побродить, а не фасадную часть сфотографировать и на том уйти.
Первым в голову приходит, конечно, завод ГАЗ, который своего шарма со временем не утратил. Но попасть на территорию сложно, так что страннику зачастую удастся лишь насладиться входной группой с классическими советскими мозаиками и роскошным музеем, который посвятили самому именитому мероприятию. Кстати, рядом находится легендарная гостиница «Волна», построенная еще в тридцатых. Тоже весьма любопытная.
Но настоящая жемчужина, которой, увы, осталось недолго и на которую надо успеть — мукомольный завод торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями», построенный в 1870—1914 годах. Фактически это целый промышленный кластер из красного кирпича, занимающий целый квартал. За привычной разрухой скрывается очень впечатляющий, эмоциональный и атмосферный пейзаж: «зайдет» не только любителям «заброшки» и «урбан-трипа», но и поклонникам архитектуры. Чтобы не накликать на себя гнев свыше, скажем лишь, что с 2007 года фабрика официально закрыта и признан аварийной, но желающие попасть внутрь могут. На свой страх и риск.
Далее идет грунтовая дорожка, которая не должна смутить. У нас так-то полноценный внедорожник, но путь проходим и для менее подготовленного автомобиля. Наградой для решившихся станут руины Куйбышевской водокачки, построенный в 1880 году по проекту архитектора Вешнякова, в свое время бывшей вершиной прогресса. Соблюдая все правила безопасности, внутри можно прогуляться и осмотреться. Рядом — знаменитая водонапорная башня на берегу Волги, но подойти к ней нельзя. Забор.
Именно здесь, на отшибе исторической застройки начинается самая интересная часть маршрута. Нижний — российская столица стрит-арта. Граффити — вот истинная цель поездки. Чтобы осознать, хотя бы примерно, истинный масштаб «музея под открытым небом», нужно окинуть взором так называемую народную карту. Экспонатов — сотни, а поход от одного до другого может занять часы. Но начинать нужно именно отсюда — с водонапорной башни.
На ней располагается самая, возможно, известная инсталляция из всей нижегородской коллекции — работа Никиты Nomerz «Большой брат». Родному городу — лучшее, так что прогулку по арт-пространству стоит открывать именно с работы местного мастера. «Большой брат» — давняя история, которая постепенно начинает осыпаться, уходя от нас силами времени и строителей, затеявших в этих местах могучую реновацию. Впрочем, даже через забор разглядеть знаменитую башню еще можно. Через тропинку — еще несколько работ Никиты Nomerz, а так же Елены Лисицы и Александра Stan.
Далее начинаем возвращаться к метромосту, по дороге разглядывая работу Ивана Серого и Егора Той. Сам метромост, вернее, его основание — одно из наиболее известных «собраний» городского граффити: от каллиграфии до итерации наказания для тех, кто спит на краю. Отдельное внимание — Алексею LexuOne и его «Гуляй, дядя». Очень!
Есть хитрость: обозревать самостийную галерею «Метромост» нужно с двух сторон. С нижней — более крупные и масштабные проекты, среди которых выделяется работа Ксюши Ласточки и Максима Трулова. Потом на стрелку, а оттуда — в исторический центр, где различных арт-объектов еще больше. Сколько времени нужно, чтобы пересмотреть все? Честно говоря, недели будет достаточно. Ну это если бегом. Одно точно: на осмысление увиденного потребуются месяцы.
Сколько денег
Подводить итог увиденного — смысла нет. Во-первых, итога нет, не переварилось еще увиденное вследствие неожиданности и громкого гротеска на грани диссонанса. В позитивном, естественно, ключе. А во-вторых, каждый почувствует и поймет что-то свое: в том, собственно, и смысл искусства. Тем более — уличного. Можем лишь посчитать примерный бюджет, исключительно ради мотивации дочитавших.
Suzuki Jimny оказался чертовски экономичным, злоупотребив на все наши перемещения — 1000 км трассы, 175 по городу — три бака бензина общим итогом примерно в 6000 рублей. Снять жилье в Нижнем — от полутора тысяч в день, гостиницу — от трех тысяч, хостел — от тысячи. Отобедать на двоих — от полутора тысяч.
Имеет смысл ехать на три-четыре дня, но и выходные в качестве разведки тоже запомнятся. И ехать, конечно, на машине: туризм по России — это вам не туризм по Европе, пешком не дойдешь! Так что обладая свободными 15 000 — 20 000 рублей, можно организовать замечательную, запоминающуюся и очень вдохновляющую поездку. Главное — выйти из дома. Дальше — проще.