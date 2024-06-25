2626

Эксперты назвали главные ошибки при езде по платным трассам

Нарушение правил снижает и комфорт, и безопасность

Платных магистралей в России становится все больше, а вместе с ними растет и число водителей, предпочитающих скоростные дороги обычным. Правда, далеко не все из них знакомы с правилами хорошего тона, которые делают поездки не только комфортнее, но и безопаснее.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Эксперты назвали главные ошибки при езде по платным трассам

Редакция портала Quto.ru составила собственный список из пяти самых распространенных ошибок, которые допускают автомобилисты на платных трассах. Первая и наиболее опасная — движение по левой полосе при свободной правой, что вынуждает других водителей маневрировать на высокой скорости и зачастую приводит к авариям. А ведь занимать левый ряд при свободных правых запрещено даже пунктом 9.4 ПДД!

Вторая проблема, о которой напомнили наши коллеги — водители, надолго оставляющие свои машины возле колонки на АЗС. Вместо того чтобы отогнать автомобиль на парковку по окончании заправки и только после этого приступить к перекусу в кафе и прочим делам, они провоцируют длинные очереди. Хотя, справедливости ради, эта проблема имеет место не только на платных дорогах — на бесплатных тоже.

Естественно, часто на скоростных трассах встречаются автомобилисты, которые устраивают импровизированные гонки с попутными машинами, что также не добавляет безопасности движению. Кстати, с безопасностью связана и четвертая распространенная ошибка: многие думают, что раз за проезд взимают плату, значит, никаких неприятных сюрпризов на дороге быть не может. Еще как может — расслабляться нельзя!

Наконец, находятся водители, игнорирующие правила остановки и стоянки на платных дорогах. На скоростных магистралях обустраивают специальные парковки, но между ними, как правило, большие расстояния. А потому некоторые автомобилисты, не дожидаясь следующего места отдыха, встают у обочины: включают «аварийку» и спокойно делают свои дела. Полагаем, объяснять, почему поступать так ни в коем случае нельзя, не нужно.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует