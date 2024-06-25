Эксперты назвали главные ошибки при езде по платным трассам

Платных магистралей в России становится все больше, а вместе с ними растет и число водителей, предпочитающих скоростные дороги обычным. Правда, далеко не все из них знакомы с правилами хорошего тона, которые делают поездки не только комфортнее, но и безопаснее.

Редакция портала Quto.ru составила собственный список из пяти самых распространенных ошибок, которые допускают автомобилисты на платных трассах. Первая и наиболее опасная — движение по левой полосе при свободной правой, что вынуждает других водителей маневрировать на высокой скорости и зачастую приводит к авариям. А ведь занимать левый ряд при свободных правых запрещено даже пунктом 9.4 ПДД!

Вторая проблема, о которой напомнили наши коллеги — водители, надолго оставляющие свои машины возле колонки на АЗС. Вместо того чтобы отогнать автомобиль на парковку по окончании заправки и только после этого приступить к перекусу в кафе и прочим делам, они провоцируют длинные очереди. Хотя, справедливости ради, эта проблема имеет место не только на платных дорогах — на бесплатных тоже.

Естественно, часто на скоростных трассах встречаются автомобилисты, которые устраивают импровизированные гонки с попутными машинами, что также не добавляет безопасности движению. Кстати, с безопасностью связана и четвертая распространенная ошибка: многие думают, что раз за проезд взимают плату, значит, никаких неприятных сюрпризов на дороге быть не может. Еще как может — расслабляться нельзя!

Наконец, находятся водители, игнорирующие правила остановки и стоянки на платных дорогах. На скоростных магистралях обустраивают специальные парковки, но между ними, как правило, большие расстояния. А потому некоторые автомобилисты, не дожидаясь следующего места отдыха, встают у обочины: включают «аварийку» и спокойно делают свои дела. Полагаем, объяснять, почему поступать так ни в коем случае нельзя, не нужно.