Можно ли понять по запаху, что бензин некачественный

Так получилось, что автору этих строк на днях пришлось прибегнуть к услугам СТО для не совсем планового обслуживания личного авто. Это ничем не примечательное мероприятие скрасила любопытная мини-лекция от мастера, проводившего работы. Когда его нос уловил испарения горючего из открытого бензобака, он принюхался и выдал поразительную рекомендацию автовладельцу (то есть мне).
По мнению профессионала, бензин в баке моего автомобиля крайне вонюч. Что указывает на то, что машина заправлена этилированным топливом. Сделав такой вывод, авторемонтник настоятельно рекомендовал мне держаться подальше от АЗС, где я на днях приобретал горючее. Вердикт профессионала особенно сильно напряг потому, что в последние несколько недель я пользуюсь услугами АЗС, принадлежащей одной из крупнейших в стране сетей.
Поскольку запах бензина из бака моей легковушки и правда здорово бьет по обонянию, а с этилированным топливом мне точно не по пути, возникла настоятельная необходимость прояснить ситуацию, обратившись к профильным специалистам по моторному топливу.
Ведь известно, что в России еще с 2008 года полностью запрещено изготовление и продажа этилированного бензина — то есть содержащего повышающую октановое число присадку под названием тетраэтилсвинец.
Более того, запрещен даже ввоз на территорию России этого вещества. Нарушителей ждут чудовищные штрафы, исчисляемые процентами выручки от годового оборота провинившейся компании. В Центральной России за качеством и составом моторного топлива плотно следят сразу несколько ведомств как федерального, так и регионального «калибра». Под их бдительными очами «баловаться» производством этилированного бензина никто не будет — себе дороже: слишком мала возможная выгода на фоне потенциального масштаба финансовой кары.
Теоретически можно предположить, что, скажем, за Уралом или вообще на Дальнем Востоке какой-то мелкий местный «король бензоколонки» и применяет в своем производстве контрабандный (из Китая) тетраэтилсвинец. Но я-то заправляю свою машину вонючим топливом не где-то там, а в Москве! В чем же причина мерзкого запаха из бензобака?
— Бензин получают из нефти разного состава и с помощью разных технологий. Поэтому совершенно естественно, что, например, АИ-95 с разных НПЗ будет иметь разный цвет и запах. В частности, топливо, полученное с применением каталитического крекинга нефти практически бесцветно и обладает где-то даже приятным запахом набора эфиров. А бензин, вырабатываемый путем термического крекинга имеет темно желтый цвет и резкий неприятный запах. Скорее всего, вам попалось именно такое топливо. Да, оно воняет, но не имеет никакого отношения с этилированному бензину, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель «Лаборатории моторных топлив ОНКО-ВНИИ НП».