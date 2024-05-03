Можно ли понять по запаху, что бензин некачественный

В среде автовладельцев и, что еще важнее, авторемонтников циркулирует изрядный объем «народных знаний» по поводу свойств моторного топлива. Мы решили разобраться с одним из них.

Так получилось, что автору этих строк на днях пришлось прибегнуть к услугам СТО для не совсем планового обслуживания личного авто. Это ничем не примечательное мероприятие скрасила любопытная мини-лекция от мастера, проводившего работы. Когда его нос уловил испарения горючего из открытого бензобака, он принюхался и выдал поразительную рекомендацию автовладельцу (то есть мне).

По мнению профессионала, бензин в баке моего автомобиля крайне вонюч. Что указывает на то, что машина заправлена этилированным топливом. Сделав такой вывод, авторемонтник настоятельно рекомендовал мне держаться подальше от АЗС, где я на днях приобретал горючее. Вердикт профессионала особенно сильно напряг потому, что в последние несколько недель я пользуюсь услугами АЗС, принадлежащей одной из крупнейших в стране сетей.

Поскольку запах бензина из бака моей легковушки и правда здорово бьет по обонянию, а с этилированным топливом мне точно не по пути, возникла настоятельная необходимость прояснить ситуацию, обратившись к профильным специалистам по моторному топливу.

Ведь известно, что в России еще с 2008 года полностью запрещено изготовление и продажа этилированного бензина — то есть содержащего повышающую октановое число присадку под названием тетраэтилсвинец.

Фото: globallookpress.com

Более того, запрещен даже ввоз на территорию России этого вещества. Нарушителей ждут чудовищные штрафы, исчисляемые процентами выручки от годового оборота провинившейся компании. В Центральной России за качеством и составом моторного топлива плотно следят сразу несколько ведомств как федерального, так и регионального «калибра». Под их бдительными очами «баловаться» производством этилированного бензина никто не будет — себе дороже: слишком мала возможная выгода на фоне потенциального масштаба финансовой кары.

Теоретически можно предположить, что, скажем, за Уралом или вообще на Дальнем Востоке какой-то мелкий местный «король бензоколонки» и применяет в своем производстве контрабандный (из Китая) тетраэтилсвинец. Но я-то заправляю свою машину вонючим топливом не где-то там, а в Москве! В чем же причина мерзкого запаха из бензобака?

— Бензин получают из нефти разного состава и с помощью разных технологий. Поэтому совершенно естественно, что, например, АИ-95 с разных НПЗ будет иметь разный цвет и запах. В частности, топливо, полученное с применением каталитического крекинга нефти практически бесцветно и обладает где-то даже приятным запахом набора эфиров. А бензин, вырабатываемый путем термического крекинга имеет темно желтый цвет и резкий неприятный запах. Скорее всего, вам попалось именно такое топливо. Да, оно воняет, но не имеет никакого отношения с этилированному бензину, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель «Лаборатории моторных топлив ОНКО-ВНИИ НП».