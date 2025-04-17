Россияне стали чаще выезжать на платные дороги

По данным аналитиков, с апреля 2024 года почти полмиллиарда построенных в Яндекс Картах маршрутов включали платные дороги. Причем наибольшей популярностью скоростные магистрали пользуются у водителей в Новгородской области.

Как сообщили в пресс-службе Яндекс Карт, среди пользователей сервиса зафиксировано значительное увеличение числа маршрутов, включающих проезд по платным дорогам. С апреля 2024 года водители построили более 470 миллионов таких маршрутов, что на 56 миллионов превышает показатели предыдущего периода. Более трети всех автомобилистов за последний год хотя бы раз планировали поездки по скоростным магистралям.

Наибольшей популярностью такие дороги пользуются у жителей Новгородской (27% запросов), Воронежской (24%) и Тверской областей (23%). В Москве и Подмосковье к платным трассам обращались лишь в 6,3% случаев, из-за чего столичный регион не вошел даже в первую десятку по популярности скоростных магистралей.

В 2023 году вышло крупное обновление алгоритмов Яндекс Карт. Они стали автоматически учитывать стоимость проезда по платным участкам, показывая пользователю не только сам маршрут, но и точную сумму, которую придется заплатить с учетом тарифа на момент проезда.