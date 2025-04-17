Московским водителям назвали улицы, которые перекроют из-за Дня Победы

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об этом в своем телеграм-канале. Уточняется, что водителям не удастся проехать по Охотному Ряду, Большой Никитской, Тверской и Моховой 23 апреля. В свою очередь 29 апреля и 3 мая для машин будут недоступны Новый Арбат, Большая Садовая и Большой Каменный мост.
В районе Таганской площади организуют двустороннее движение с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, а также с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00.
По Новому Арбату, Тверской, Большой Полянке, а также Петровке и Солянке не удастся проехать 29 апреля, 3 мая, 7 и 9 мая. В эти же даты для автомобилистов будут недоступны Волгоградский проспект и Садовое кольцо, плюс центральные городские набережные.