Московским водителям назвали улицы, которые перекроют из-за Дня Победы

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, в Москве 18 апреля — уже завтра — закроют автомобильное движение на участке МКАД, Волгоградском проспекте, в Шоссейном проезде и Проектируемом проезде № 3502.

Движение машин в столице ограничат не только 9 мая

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об этом в своем телеграм-канале. Уточняется, что водителям не удастся проехать по Охотному Ряду, Большой Никитской, Тверской и Моховой 23 апреля. В свою очередь 29 апреля и 3 мая для машин будут недоступны Новый Арбат, Большая Садовая и Большой Каменный мост.

В районе Таганской площади организуют двустороннее движение с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, а также с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00.

По Новому Арбату, Тверской, Большой Полянке, а также Петровке и Солянке не удастся проехать 29 апреля, 3 мая, 7 и 9 мая. В эти же даты для автомобилистов будут недоступны Волгоградский проспект и Садовое кольцо, плюс центральные городские набережные.