Подмигивает странно: как и кому пожаловаться на неисправный светофор

Как пожаловаться на светофор, к работе которого возникли претензии, и можно ли рассчитывать на эффективное решение проблемы? Портал «АвтоВзгляд» изучил возможные варианты, выслушал мнение эксперта и сделал свои выводы.

В России существует формальная возможность подать жалобу на любой неисправный светофор. Порядок ее подачи и сроки рассмотрения различаются в зависимости от региональных норм. Наиболее широкий набор соответствующих инструментов имеется в Москве. Это целый ряд сервисов, позволяющих указать на некорректную работу устройства. Причем если есть риск возникновения опасной ситуации (например — из-за полного выхода из строя электронного регулировщика на оживленном перекрестке), лучше сразу звонить на горячую линию ГИБДД по номеру +7 (495) 623-70-70.

Еще один простой способ сообщить о проблеме — набрать короткий номер 3210. А можно отсканировать с помощью смартфона индивидуальный QR-код, который изображен на прикрепленной к столбу табличке. Этот код, над которым обычно указан порядковый номер устройства, ведет на специальную страницу в системе городского управления, на которой также можно оставить сообщение о произошедшем сбое, указав конкретный тип неисправности.

Правда, на некоторых светофорных столбах QR-код отсутствует, и может возникнуть впечатление, что профильная служба «обошла» его своим вниманием. В действительности код может быть указан на втором светофоре — установленном на противоположной стороне проезжей части — и относиться, следовательно, к обоим устройствам.

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В свою очередь, на портале «Москва — наш город» (gorod.mos.ru) можно сообщить о проблеме, изложив суть и указав конкретное место, в котором установлен светофор, чья работа вызывает недовольство. Крайне желательно снабдить ходатайство подтверждающими фото- или видеоматериалами.

Срок обработки сообщений и принятия решения, если верить изложенной на сайте информации, «не должен превышать 24 часов с момента отправки сообщения», а в «нерабочие праздничные дни, когда число таких дней подряд составляет три и более, срок может быть увеличен до 72 часов». Есть аналог этого ресурса для Подмосковья — портал «Добродел» (dobrodel.mosreg.ru).

Вообще, во многих регионах России действуют специальные круглосуточные горячие линии сервисных служб, отвечающих за исправность светофоров. И соответствующие номера таких линий обычно указываются на официальных сайтах городских администраций. Но, разумеется, есть нюансы.

— Даже в Москве не всегда можно рассчитывать на наличие индивидуального QR-кода у конкретного уличного сигнального устройства, — замечает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Да, у подавляющего большинства московских светофоров — более 60 тысяч — QR-код имеется, поскольку они находятся в ведении Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Но ведь есть еще и всевозможные узковедомственные, а главное — временные устройства, подсчитать которые, ясное дело, не представляется возможным. Зато система оповещения по линии ЦОДД работает вполне эффективно, сам проверял.

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— Правда, — продолжает эксперт, — есть еще один важный момент. Рассчитывать на эффективное решение вопроса, касающегося работы светофора, проще, если речь идет именно о его объективной неисправности. Но ведь претензия может возникнуть и к порядку работы устройства. Например — горит стрелка на поворот, но одновременно разрешено и движение встречного потока, что затрудняет практическую возможность повернуть или развернуться. Сложно сказать, насколько можно будет рассчитывать на желаемый исход жалобы в такой ситуации, — замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Заметим: во многих случаях участников дорожного движения может смущать именно порядок работы светофора, а не его формальная исправность. Водителей может не устраивать слишком долгое ожидание зеленой стрелки на оживленном перекрестке, а многие пешеходы, регулярно преодолевающие проезжую часть на том же перекрестке, вполне могут быть уверены, что это как раз им приходится терять слишком много времени в ожидании. Так что не стоит рассчитывать, что жалоба на работу светофора обязательно сработает в пользу просителя.

Отдельный вопрос — к возможности наладить работу неисправного устройства в каком-нибудь отдаленном райцентре российского региона, в котором на светофорах нет ни QR-кодов, ни порядковых номеров. Да и устойчивого сигнала мобильной связи там может не быть. А ведь светофоры — это простой и эффективный способ снижения смертности на дорогах. Поэтому хочется верить, что и в «глубинке» они будут работать исправно, причем так, чтобы это устраивало всех участников движения. Ну или почти всех.