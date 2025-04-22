Москвичам рассказали, как подготовиться к пробкам в майские праздники

В предстоящие майские праздники столичные дороги столкнутся с повышенным трафиком из-за массового выезда горожан на дачи и шашлыки. Пик загруженности трасс и улиц придется на 30 апреля и 1 мая, когда количество автомобилей в городе может достичь 2,47 миллионов.

По данным аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД), основные сложности прогнозируются на выездных магистралях: Ленинградском, Щелковском шоссе, а также Липецкой улице. Обратный поток создаст пробки 4 и 11 мая на Волоколамском и Ленинградском направлениях. При этом Дмитровское шоссе, Люблинская улица и проспект Генерала Дорохова останутся относительно свободными.

Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты, а заодно напоминают о возможности использования МЦД и других видов наземного транспорта для передвижения по городу в праздники. Особенно напряженным станет 1 мая, когда сокращенный рабочий день среды, 30 апреля, спровоцирует массовый ранний выезд за город.

— Ситуационный центр ЦОДД будет следить за обстановкой на дорогах, чтобы движение в столице оставалось максимально свободным. Мы продолжаем заботиться о комфорте жителей по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина, — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.