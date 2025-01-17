Спецтариф: почему за проезд по МСД многим водителям придется заплатить 3000 рублей

С 15 февраля 2025 года изменятся правила проезда по Московскому скоростному диаметру, именуемому в просторечии МСД. Теперь платить за пользование новой городской магистралью придется не только заезжим водителям, но и самим москвичам. Портал «АвтоВзгляд» ничуть не удивлен таким развитием событий. Больше того, он готов и к худшему.

Случилось то, что и должно было случиться: МСД общей протяженностью 68 км стал платным для всех без исключения водителей. Напомню коротенько: жителям российских регионов и Московской области по-прежнему придется отстегивать за транзитное пользование дорогой 950 рублей. Зарегистрированные в столице автомобили будут обложены сравнительно легкой данью, составляющей 5 рублей за проезд по каждому из 9 участков, на которые разбит Диаметр — то есть, максимальная плата составит 45 рублей, причем только в часы пик.

УЛИЦЫ ДОРОГИЕ И ПУСТЫЕ

То, что зона платных дорог в пределах Москвы будет неуклонно расширяться, можно было понять еще в конце прошлого года. Максим Ликсутов, неукротимый руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы так прямо тогда и заявил:

«На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время». Так чего же вы, граждане дорогие, хотите? Столичные улицы должны быть дорогими и пустыми.

Фото mos.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов возмущен: «Плата за проезд по МСД? Я в шоке. Что за очередной удар по карману автолюбителей? Как будто мало выросших штрафов и срезанной скидки за их раннюю оплату.

Выглядит так, что для разгрузки центра и МКАД построили альтернативный путь. А теперь решили, что на нем трафик слишком активный, поэтому в пиковые часы нужно брать деньги не только с тех, кто мчит транзитом, но и с местных, ездящих ежедневно.

Звучит как целенаправленное социальное расслоение. Нет средств на платный маршрут — добро пожаловать в пробки. А дальше что? Платный въезд в центр столицы (для избранных)?"

Вольно же Ярославу Евгеньевичу волноваться об очередном поборе с водителей. Ну да ничего. Там, где надо, ему быстро объяснят, что эта мера — чисто декоративная, ибо 45 рублей не нанесет бюджету москвича серьезного ущерба. Зато трасса станет менее загруженной.

БОЛЬШОЙ ДОХОД ОТ МАЛЕНЬКИХ ХИТРОСТЕЙ

В этой гипотетической аргументации есть значительная доля лукавства. Ибо мизерный тариф за проезд не принесет дохода бюджету и не уменьшит трафик, это ежу понятно. Но лиха беда начало. Труднее всего сделать первый шаг и в принципе решить вопрос о введении платы за пользование доселе бесплатной дорогой. Поэтому и тарифы смешные — чтобы народ особо не возмущался. Ну а дальше...

— Это серьезно, Билли! Это восемьдесят!

— Вчера это стоило пятьдесят!

— Инфляция!

Фото mos.ru

Дальше все пойдет как по маслу. Помнится, поначалу стоимость проезда первого платного участка трассы М4 «Дон» для легковушки в будни составляла 60 руб. Сейчас за тот же самый путь придется отдать 250 «деревянных». Так что повышения тарифов на Московском скоростном диаметре стоит ожидать уже в самом ближайшем будущем — готов поспорить. И через пару-тройку лет эти 45 рэ станут лишь воспоминанием.

Ну а пока, в заботе о наполнении бюджета, ушлые эксплуатанты придумали хитрый ход. На МСД действует такая же безбарьерная система оплаты, как и на ЦКАД. Другими словами, никаких визуальных отличий «платника» от обычной дороги нет. И если в Подмосковье отличить одно от другого не составляет никакого труда, то в путанице московских улиц случайно проскочить по «платке» — пара пустяков.

И налететь на штраф за неоплату, который с 1 сентября 2024 года составляет 3000 рублей для «физиков» и 10 000 руб. — для юрлиц. И нет никаких сомнений, что в ближайшее время на эти деньги попадут тысячи, если не десятки тысяч столичных автовладельцев. Ведь у нас не принято следить за изменениями в правилах и законах, так что о новациях на МСД многие граждане узнают, только получив «письма счастья»...

И, дорогие московские водители, смею вас заверить — стремление выбить из вас побольше денег у кормящихся на дорожной инфраструктуре не пропадет. Сеть «платников» в городской черте будет расширяться — к примеру, за счет разрекламированных хорд. Там ведь тоже трафик растет?