Водителей предупредили о возможных сбоях в работе приложения «Парковки России»

Новая версия приложения «Парковки России» будет работать на отечественном программном обеспечении, а интерфейс станет более современным и удобным — например, у водителей появится возможность настраивать главный экран под свои нужды. Кроме того, разработчики внедрят систему обновления функций без необходимости загрузок через плеймаркеты.

«Московский паркинг» сообщил, что приложение получит новый дизайн и расширенный функционал. А также предупредил, что в ближайшее время пройдут технические работы, направленные на оптимизацию сервиса: 5 июня с 02:00 до 04:00, 12 и 13 июня с полуночи до 06:00. В эти периоды возможны временные ограничения в работе приложения.

— Мы постоянно работаем над улучшением наших цифровых сервисов, делаем их удобнее и полезнее. Скоро пользователям станет доступна версия мобильного приложения «Парковки России» на новом отечественном программном обеспечении. Уже в этом году вы увидите улучшенный интерфейс, новый дизайн и функционал приложения, — сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отдельное внимание уделят оплате парковок со шлагбаумами — ее можно будет совершать не только через приложение, но и банковской картой на выездных стойках и терминалах.