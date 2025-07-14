Очередь на Крымский мост растянулась на две тысячи машин

Летний наплыв отдыхающих создал беспрецедентные очереди на подъездах к Крымскому мосту. К 11:00 по московскому времени со стороны Таманского полуострова образовалась очередь из 1350 транспортных средств. На противоположном берегу, со стороны Керчи, ситуация немногим лучше — там в пробке стоят 630 машин с ожиданием более двух часов.

Как сообщает РИА Новости, время ожидания проезда превышает три часа. Динамика роста очереди вызывает особую тревогу. В 9:00 утра общее количество автомобилей, ожидающих проезда, составляло 1620 единиц, но за короткий промежуток времени очередь увеличилась почти на четыре сотни машин.

Проблема масштабных заторов на подходах к Крымскому мосту обострилась с началом курортного сезона. В ответ на это власти, учитывая усиленные меры безопасности, увеличили количество доступных досмотровых постов, через которые проходят машины перед въездом на мост.

Согласно действующим правилам, проезд по транспортному переходу разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт направляется альтернативными маршрутами — через новые регионы или с использованием возможностей Керченской паромной переправы.