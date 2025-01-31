Галя, у нас отмена: куда в этом сезоне поехать автотуристам вместо Анапы и Ялты

Вот уже несколько недель группы волонтеров старательно вычищают побережье в районе Анапы и многих других черноморских курортов от разлившегося в результате крушения двух танкеров мазута. Для устранения последствий ЧП создана специальная правительственная комиссия. Однако результаты всех этих усилии пока неочевидны, хотя местные власти и ряд СМИ утверждают, что отчаянные усилия по уборке приносят свои плоды, и уже нет оснований для беспокойства. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, стоит ли сейчас планировать поездку на море на личном авто в грядущий сезон отпусков.

Увы, но окончательного понимания, можно ли будет людям отдыхать в прибрежных районах, где произошли выбросы мазута и где они не исключены в дальнейшем, нет. Роспотребнадзор планирует принять решение об открытии пляжей весной, тогда как огромная масса россиян обычно начинает задумываться о летнем отдыхе (тем более — с детьми) в январе — феврале. И уже у многих соотечественников есть стойкое впечатление, что до начала пляжного сезона с очисткой побережья не успеть. Люди массово отказываются от бронирования отелей и пансионатов, меняют свои планы.

Так, первоначальное бронирование в районе Анапы на ближайшие праздники — 23 февраля и 8 марта — упало на 10-40%, сообщает вице-президент «Российского союза туриндустрии» Юрий Барзыкин. Бронирований на майские праздники это коснулось пока в меньшей мере. А Крым и другие черноморские курорты практически не затронуты этими настроениями, уверяет он.

При этом массовой отмены бронирования на предстоящий летний сезон даже в Анапе сейчас не наблюдается, утверждает собеседник портала «АвтоВзгляд». Пока актуален оптимистичный прогноз, по которому к лету все же будут устранены последствия разлива мазута. Однако надо понимать, что аннулирование брони на заселение в большинстве случаев возможно за две недели, и люди просто не торопятся принимать окончательное решение. То есть если к июню в регионе не наведут полный порядок, то в мае можно эту бронь отменить.

Фото globallookpress.com

— Автотуристов в России за прошлый год насчитывалось 25 миллионов. На Краснодарский край и Крым пришлась львиная доля этого числа, поскольку приостановили работу аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя. Также в 2024-ом побережье Азовского моря дало прирост на 25%. И сейчас бронирования на Азов идут еще выше. Еще одно направление — это курортные поселки от Анапы до Геленджика, от Геленджика до Новороссийска и до Туапсинского района. Их десятки, и море также близко, а размещение дешевле. Тем более с автотранспортом, — рассказывает эксперт.

Действительно, многие наши сограждане любят отправляться «на юга» на личном авто. Причем некоторые не просто добираются до отелей и пансионатов, а предпочитают ничего заранее не бронировать или бронируют на небольшой срок; отдохнув в одном месте пару-тройку дней, снова садятся за руль и отправляются (нередко даже «дикарями») в другие места.

Понятно, что сейчас многие из тех, кто планировал отдых на Черноморском побережье, будь то курорты Краснодарского края или даже ЮБК, в экстренном порядке отменяют бронь или обдумывают такое решение. Но давайте внесем ясность. Спрос на отдых в черноморско-азовском регионе в любом случае будет востребован и этим летом.

Хотя бы потому, что загрязнения прибрежных территорий вдоль любимых всей Россией курортов далеко не равномерны. А удобно отдохнуть с детьми, даже с маленькими, можно не только в Анапе, в том числе — на своем авто. Тем более — если проявить при этом находчивость и запастись терпением. Если же отдых планируется взрослой компанией, то приспособиться к некоторым неудобствам поездки еще проще.

Фото globallookpress.com

Многие любители автоотдыха на морские изначально выбирают дикие пляжи, ставят палатки и отдыхают в свое удовольствие несколько дней, после чего продолжают путешествие.

Так что значительному числу автотуристов, возможно, даже не придется ничего менять в своих привычках. Кстати, относительно безопасным для такого варианта поездки можно считать пляжи западной части Крыма, где не так развит гостиничный сервис, но есть свои природные прелести.

Естественно, кто-то, кто в прежние годы готов был многие часы страдать в пробке на Крымском мосту, вполне вероятно, уже пресытился этим, и в этот раз вообще предпочтет поездку на поезде. Причем конечной точкой может быть вовсе не черноморское побережье (где, к слову, даже при выбросе мазута на берег можно чуть скорректировать свои планы, предпочтя бассейны, прогулки по горным тропам, и посещения памятных мест), но и какой-нибудь небольшой частный пансионат на побережье Азова, которое может посоревноваться своим мелководьем с Анапой. Да и побережье Каспийского моря может стать достойной альтернативой: пляжи Махачкалы, Каспийска, Избербаша и Дербента ждут.