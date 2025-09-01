52

Москвич, оплачивая проезд по МСД, отдал мошенникам 16 тысяч рублей

Фишинговый сайт имитировал официальный ресурс

Житель столицы стал жертвой злоумышленников при попытке оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру. Он перешел на поддельный сайт через поисковую систему и ввел данные банковской карты.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел утром 1 сентября. Мужчина искал портал для оплаты проезда по МСД в поисковике и перешел по первой попавшейся ссылке. Сайт оказался фальшивым — он только имитировал официальный сервис.

Когда пользователь пытался провести транзакцию, система несколько раз запрашивала коды подтверждения, но не принимала их. А мошенники за это время успели оформить по его банковской карте два заказа на «Яндекс.Маркете» — электронные сертификаты и подписки на общую сумму около 16 тысяч рублей.

По факту случившегося подано заявление в полицию. «Сбербанк» оперативно заблокировал карту и начал процедуру возврата средств. Однако с ним возникли сложности — представители «Яндекс.Маркета» сообщили, что аннулировать электронные сертификаты невозможно, поскольку их уже доставили адресатам.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы тоже отреагировали на инцидент. Там подтвердили, что указанный сайт не является официальным ресурсом МСД, и информацию о нем уже передали в соответствующие структуры для блокировки.

