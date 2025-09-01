Москвич, оплачивая проезд по МСД, отдал мошенникам 16 тысяч рублей

Житель столицы стал жертвой злоумышленников при попытке оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру. Он перешел на поддельный сайт через поисковую систему и ввел данные банковской карты.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел утром 1 сентября. Мужчина искал портал для оплаты проезда по МСД в поисковике и перешел по первой попавшейся ссылке. Сайт оказался фальшивым — он только имитировал официальный сервис.

Когда пользователь пытался провести транзакцию, система несколько раз запрашивала коды подтверждения, но не принимала их. А мошенники за это время успели оформить по его банковской карте два заказа на «Яндекс.Маркете» — электронные сертификаты и подписки на общую сумму около 16 тысяч рублей.

По факту случившегося подано заявление в полицию. «Сбербанк» оперативно заблокировал карту и начал процедуру возврата средств. Однако с ним возникли сложности — представители «Яндекс.Маркета» сообщили, что аннулировать электронные сертификаты невозможно, поскольку их уже доставили адресатам.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы тоже отреагировали на инцидент. Там подтвердили, что указанный сайт не является официальным ресурсом МСД, и информацию о нем уже передали в соответствующие структуры для блокировки.