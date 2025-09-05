Северо-западную хорду и МСД временно перекроют 13 сентября

Через уикенд — в субботу, 13 сентября — в Москве пройдет осенний велофестиваль. Стартовая точка маршрута будет находиться на центральной площади ВДНХ, затем участники мероприятия проедут в районе пары крупных автомобильных трасс Первопрестольной.

Об этом сообщил столичный Департамент транспорта. Велосипедисты в несколько этапов будут выезжать к Московскому скоростному диаметру (МСД) и Северо-западной хорде. Водителям нужно учесть, что обе магистрали станут недоступны для машин, поэтому заранее придется планировать пути объезда.

Велосипедисты начнут выезжать с территории ВДНХ тремя волнами с интервалом в один час. Это продлится с 13:00 до 15:00. Финиш должен состояться на Крылатской улице в специально организованном фестивальном городке, где до 18:00 предусмотрена развлекательная программа.

При желании влиться в ряды велосипедистов москвичам потребуется заблаговременно зарегистрироваться. Важно помнить про запрет на остановки в тоннелях и, что средняя скорость движения не должна превышать 15 км/ч. Плюс придется использовать налокотники, наколенники, перчатки и шлем.

Как пояснил глава Дептранса Максим Ликсутов, в прошлом году участники велофестиваля успешно проехали по МСД и Алабяно-Балтийскому тоннелю. Из-за положительных отзывов маршрут решили повторить в 2025-м.