Стоять – бояться: 5 штрафов ГИБДД, которые легко схлопотать в пробке

Никто из автовладельцев не любит простаивать в пробках, где порой устаешь гораздо сильнее, чем в ходе длительной поездки на дальние расстояния. Еще бы, ведь в заторе приходится «наслаждаться» угарными газами, ощущать на себе скопление негативной энергетики и муторно толкаться в режиме «старт-стоп». Более того: потерянным нервам и времени нередко сопутствуют штрафы ГИБДД. За какие нарушения наказывает водителей ДПС, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Простаивая в «пробках», автомобилисты едва ли не поголовно «юзают» смартфоны, разбрасываясь «лайками» в социальных сетях и читают новости о ситуации в стране и мире. Именно за использование мобильных устройств, включая разговоры по телефону без системы hands free, легко нарваться на штраф в 1500 рублей, о чем доходчиво изложено в ст. 12.36.1 КоАП РФ. Тем более, что современные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД давно и бескомпромиссно научились «щелкать» гаджетоманов за рулем.

Устали стоять и поехали по обочине – ловите штраф на те же 1500 «деревянных». Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним: езда в «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а равно движение по обочине», согласно п.1 ст. 12.15 Административного кодекса, строго запрещена.

К слову, эта же статья КоАП заставит раскошелиться водителя, решившего объехать затор по тротуару. Вот только санкция за подобное нарушение окажется суровее – 2000 рублей. Поверьте, «Большой брат» не дремлет. Хотя, конечно, обидно, когда ты «мертво» застрял в заторе, а справа с ветерком пролетают таксисты и общественный транспорт, которым разрешено движение по полосе «А».

Фото globallookpress.com

Видимо, поэтому многие автомобилисты идут на грех в надежде не попасть на гаишников и в объективы камер фиксации. Однако «всевидящему оку» совсем не обязательно висеть на столбе у «выделенки» – зачастую «письма счастья» шоферам приходят благодаря оптическим системам видеонаблюдения, установленным на мачтах городского освещения и способным четко отслеживать передвижение лихачей. По п.1.1 ст. 12.17 КоАП , штраф за покатушки по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта, составляет 1500 руб. А в Москве и Санкт-Петербурге – все 3000.

Куда любопытнее наказание за выход из кабины автомобиля, чем нередко грешат водители и их спутники в ходе длительного простоя на железнодорожном переезде или наглухо перекрытой трассе. Кто-то покидает салон из любопытства, дабы разузнать причины долгой остановки, кто-то – ради вожделенной сигаретки или туалета.

Между тем, ст. 12.29 Административного кодекса за разгуливание по проезжей части предусматривает штраф в размере 500 рублей. А за то, что гражданин решил справить нужду в неположенном месте, придется отдать 1000 рублей, а то и вовсе оказаться в изоляторе временного содержания сроком до 15 суток. Ведь недержание у нас приравнивается к мелкому хулиганству и явному неуважению к обществу, о чем русским по белому написано в ст. 20.1 КоАП РФ.