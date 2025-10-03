Платная парковка появилась еще на 184 улицах Москвы

В пятницу, 3 октября, в столице в очередной раз расширилась зона платной парковки — в списке адресов появились 184 новые улицы. При этом стоимость стоянки в новых зонах разная: где-то это 40 рублей в час, а где-то — в два раза больше.

Расширение зоны платной парковке в Москве проводили в 2025 году в три этапа, и 3 октября — это как раз последний. Больше других «пострадали» районы южной половины столицы — Бутово, Коммунарка, Чертаново, Нагатино-Садовники, Выхино-Жулебино, Царицыно, Кунцево. Ознакомиться с полным списком адресов можно на официальном сайте Дептранса.

Что касается тарифов, то в основном на новых парковках просят 40 рублей. Но есть и те зоны, где прайс зависит от времени суток: с 8:00 до 21:00 — 80 рублей, а с 21:00 до 8:00 — 60 рублей. Особняком стоит разве что «улично-дорожная сеть в границах ЖК Republic» в Пресненском районе — днем парковка там стоит 380 целковых, а ночью — 200.

Остается лишь добавить, что планы по расширению зоны платных парковок на 2026 год столичные власти пока не раскрывали. Но можно с уверенностью предположить, что новые адреса будут появляться в списке и дальше.