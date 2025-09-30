Метод огораживания: во сколько обойдется самозахват парковочного места в своем дворе

Платные парковки все увереннее вытесняют автовладельцев с улиц во дворы. Там пока еще бесплатно, но тесно — мест на всех не хватает. И этот дефицит пространства для ночевок «железных коней» все чаще приводит к конфликтам между еще недавно добрыми соседями. И даже если дело не доходит до рукоприкладства, жизнь друг другу они портят капитально. В том числе и способами, которыми граждане «бронируют» за собой за собой места для своих «ласточек».

В ход идут пластиковые канистры, переносные и стационарные конусы и натянутые цепи. Еще не хватает выдвижных подъемников, как на ж/д путях. И все бы ничего, но, как говорится, в подобном «огораживании» есть нюанс. Такая деятельность откровенно незаконна и может обойтись очень дорого, причем настолько, что проще купить годовой парковочный абонемент.

По закону дворовая территория — это общая долевая собственность всех жильцов дома, и никто не вправе присваивать себе кусок земли без согласия остальных. Такие личные «баррикады» считаются самозахватом — незаконным, по сути своей, присвоением чужой собственности.

Потому что лишают возможности остальных собственников пользоваться принадлежащими и им тоже квадратными метрами. За что, согласно ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», предусмотрен штраф, который может в сотни раз превышать стоимость ночной стоянки на городской дорожной сети, или того самого абонемента.

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Повторим, что парковка у дома — место общее, и владелец каждой квартиры имеет равное право ей пользоваться. Если один жилец ограждает место цепью, пишет на асфальте краской госномер своей машины, устанавливает запираемую колонку, то просто присваивает «общинную землю» себе.

И закон не делает тут никаких поблажек владельцам жилья: доля вашей квартиры ничем не отличается от доли других. Цепочка из канистр или старая шина не превращают это место в вашу собственность, а напротив — создают препятствие для остальных, к тому же нередко мешая проезду автомобилей спецслужб.

Штрафы за любые способы самовольного «резервирования» пространства для авто составляют для физического лица 5000-10 000 руб., если кадастровая стоимость «оккупированного» участка не определена, а физлицо раскошелится уже на 200 000 рублей. В случае зарегистрированной кадастровой стоимости, штраф рассчитывается как процент от стоимости участка: 1-1,5% - для граждан, но не менее 5 000 руб., 1,5-2% - для должностных лиц, но не менее 20 000 руб. и 2-3% для юридических лиц, но не менее 100 000 руб. И посылать вам эти «письма счастья» соответствующие органы могут хоть каждый день. И будут, если возмущенные соседи начнут на вас регулярно жаловаться.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Кроме того, если вы блокируете чужую машину (например, подпираете ее своей), то к самозахвату добавляется нарушение правил парковки. За что ваше ТС могут и на штрафстоянку переместить.

А это означает и штраф за нарушение правил парковки, и оплату услуг эвакуатора. Вывод простой: незаконно устроенная «личная парковка» во дворе грозит не только конфликтами с соседями, но и реальными денежными потерями.