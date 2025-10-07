В Москве появилось более 40 «вафельниц» для разгрузки перекрестков

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил столичный Дептранс. Уточняется, что новые зоны с «вафельной» разметкой появились благодаря проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Его кураторы перевыполнили норматив, не ограничиваясь запланированными 32 участками.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, теперь в Первопрестольной обустроено около 442 «вафельниц». Они стимулируют водителей вести себя более дисциплинированно, соблюдать правила проезда перекрестков и не блокировать движение на пересечениях дорог.
Остается сказать, что полный список адресов с новыми «вафельницами» можно найти на сайте ЦОДД.