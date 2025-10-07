1014

В Москве появилось более 40 «вафельниц» для разгрузки перекрестков

Всего в столице насчитывается в районе четырех сотен таких участков

В течение текущего года на московские перекрестки с интенсивным движением нанесли 44 «вафельницы». Подобная разметка помогает избавиться от скопления машин, ускоряя транспортный поток на 15-20%.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Москве появилось более 40 «вафельниц» для разгрузки перекрестков

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил столичный Дептранс. Уточняется, что новые зоны с «вафельной» разметкой появились благодаря проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Его кураторы перевыполнили норматив, не ограничиваясь запланированными 32 участками.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, теперь в Первопрестольной обустроено около 442 «вафельниц». Они стимулируют водителей вести себя более дисциплинированно, соблюдать правила проезда перекрестков и не блокировать движение на пересечениях дорог.

Остается сказать, что полный список адресов с новыми «вафельницами» можно найти на сайте ЦОДД.

