По Крымскому мосту запретят ездить на электрокарах и гибридах

Для гибридных автомобилей и электрокаров закроют проезд по Крымскому мосту с 3 ноября 2025 года. Ограничения движения введут со стороны Таманского полуострова.

Как сообщает телеграм-канал оперштаба Краснодарского края, соответствующий документ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Уточняется, что тотальный запрет на движение гибридов через Крымский мост и электромобилей вступит в силу в 00 часов 00 минут 3 ноября.

Для названных категорий транспортных средств закроют участок федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь от км 134+660 до 145+400. Нововведения предусмотрены в направлении транспортного перехода через Керченский пролив.

В то же время в качестве альтернативы будет доступна сухопутная дорога в Крым, пролегающая через Запорожскую и Херсонскую области. Маршрут проходит от Таганрога до Джанкоя.

Гибриды и электрокары больше не смогут ездить по Крымскому мосту из-за риска теракта, пишет телеграм-канал Mash. Согласно данным паблика, власти решились на запрет для «зеленых авто» из-за попыток провоза их в тяговых батареях взрывчатки в террористических целях.