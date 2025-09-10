Недолгая дорога в Крым: стоит ли отпускнику объезжать пробки на Крымском мосту через ДНР

Бархатный сезон на российском юге в самом разгаре, и трасса М4 «Дон» все еще не знает отдыха и встает в перманентных заторах. И одно из главных препятствий для туриста тут, гигантские пробки на Крымском мосту: проверки каждого автомобиля сегодня актуальны, как никогда. Тут вопросов нет и быть не может, но проезд к долгожданному пляжу затягивается на многие часы. Теоретически, маршрут объезда есть. А практически? Портал «АвтоВзгляд» примерил сухопутный маршрут к полуострову на себя. И вот, что узнал.

Крым прямо сейчас — объективно лучший отечественный морской курорт. Во-первых, это невероятный тандем моря и гор, фантастическая природа, да еще и очень вкусная, самобытная кухня. В комплекте с виноделием, естественно. Во-вторых, место для отдыха куда более приемлемое, нежели альтернативы в Краснодарском крае, если иметь в виду ценообразование, позволяющее отдохнуть всей семье, не закладывая при этом квартиру.

Однако, повторим, есть один «нюанс»: длинная и многочасовая очередь на проверку перед Крымским мостом, которая, особенно после безостановочного перегона из Москвы своим ходом, может заставить передумать. Есть такое? Впрочем, на все сомнения присутствует один ответ: в Крым есть и сухопутный маршрут, который наш мост отсекает целиком и полностью. Правда, идет по территории Донецкой Народной Республики, что может многих так же отпугнуть. Но есть ли чего боятся в действительности? Мы проехали по маршруту и внимательно оценили обстановку.

Итак, чтобы поехать на полуостров через ДНР, с трассы М4 «Дон» нужно уйти в районе Ростова-на-Дону в сторону и отправиться по двухполосной региональной дорожке к Таганрогу. В который, как известно, даже дельфины не заплывают, потому что дельфины — умные животные. Но на деле этот городок оказался милейшим крошечным поселением, но отложим знакомство с ним на другой раз, вед путь наш лежит дальше, на проходной пункт Весело-Вознесенка.

Да, чтобы попасть в ДНР — нужно показать паспорт. Перед поездкой многие опытные туристы пугали длиннющими очередями на КПП, так что Ростов пришлось покинуть затемно, буквально в пять утра. Зато и дорога, и сам контроль не заняли много времени: час езды с обязательным заходом на АЗС — на «новые территории» следует заезжать только с полным баком, поскольку к тамошнему топливу много обоснованных претензий.

Сам же контроль с очередью из пяти машин занял ровно 7 минут. Извините, фотографий не будет — режимный объект. Кстати, стоит упомянуть, что у Весело-Вознесенки есть собственный телеграм-канал, где оперативно выкладывается информация о времени прохождения досмотра — удобно и функционально, стоит подписаться, если предстоит прохождение данного КПП.

Дальше — большая дорожная стройка, о которой портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, а потом — заготовки новой кругоазовской магистрали: широченная трасса в три полосы в каждую сторону. Военного транспорта много, но никаких пробок или даже заторов нет — спокойный и размеренный режим движения, отличимый от подмосковных дорог разве что патрулями военной полиции на обочинах.

Едешь себе и едешь, по сторонам смотришь. Разве что пейзажи отчетливо напоминают, что война отсюда ушла совсем недавно. Впрочем, и забывать об этом нельзя ни в коем случае: дорого обходится и людям, и народам забвение собственной истории. Но это лирика. На практике же действуют довольно жесткие правила.

Фото avtovzglyad.ru

Про горючее уже сказали, а теперь про обочины, на которых даже по большой нужде останавливаться строго не рекомендуется.

Приспичило — делайте свои дела на асфальте, так безопаснее. И уж чего точно делать не следует, так это съезжать на проселки. Там можно запросто встретить «эхо войны».

В местных кафетериях высокие цены и надеяться на завтрак за три копейки — пустая затея. Тарелка супа — 500 рублей, кофе — 300. Сильно дороже, чем на М4 «Дон». На этом разница с культовой летней трассой заканчивается, и начинается самая обычная южная дорога, которая всегда ведет к морю. Правда, на этот раз — без пробок.

Наш маршрут лежал не в сам Крым, а в близлежайший Мариуполь, о котором, конечно, расскажем отдельно. А пока стоит, пожалуй, поведать про обратное прохождение КПП Весело-Вознесенки: машин было намного больше, около тридцати, тем не менее в очереди мы простояли всего 22 минуты, засекали.

Постовой посмотрел паспорт, оперативно оглядел багажник и заднее сиденье и отпустил с Богом. Никакими тремя часами и не пахло. Вывод, сделанный после, звучит просто: будет возможность опять проведать Крым — однозначно поеду через ДНР. Без вариантов.