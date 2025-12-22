К 1 января дороги Москвы опустеют на 60%

На московских магистралях 22 декабря начнет расти среднесуточный трафик. Город будет стоять в пробках в течение ближайших шести дней, нагрузка ощутимо упадет только в первых числах следующего года.

Таким прогнозом поделился глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Первопрестольной Михаил Кизлык. Он подвел итоги 2025-го, рассказав о снижении трафика и перечислив нарушения ПДД, которые чаще всего допускают автомобилисты.

Согласно оценке эксперта, с 22 по 28 декабря на дороги Москвы каждый день будут в среднем выезжать около 2,9 млн автомобилей. То есть их количество вырастет на 60 тыс., если проводить параллель с ноябрем. Ожидается, что с наступлением Нового года трафик рухнет на 60% или до 1,2 млн машин, а вплоть до окончания длинных праздников ежесуточно за руль будут садиться не более 2,1 млн водителей.

Автопарк московского региона растет, но количество поездок сокращается. За неполный год ежедневный дорожный поток снизился на 10 тыс. авто — до 2,79 млн. Дней с высокой загрузкой улиц и магистралей стало меньше на 63%, и это связано с развитием общественного транспорта.

Остается сказать, что в список самых популярных нарушений водителей в Москве включили превышение скорости, непристёгнутые ремни безопасности и несоблюдение разметки.