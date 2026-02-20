В Москве запустят ночную «зеленую волну» на 14 магистралях

Ради удобства и безопасности автомобильного движения из центра по ночам в столице заработает «зеленая волна» на 14 вылетных магистралях. В результате, соблюдая разрешенную скорость, водители смогут проехать несколько участков дороги подряд на разрешающий сигнал светофора.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает московский департамент транспорта. По словам представителей ведомства, цепочку последовательных зеленых сигналов будут включать с полуночи до пяти часов утра. Проект реализуют сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Система работает с учетом разрешенной и реальной скорости потока машин и расстояния между светофорами. Допустим, если стрелка спидометра будет держаться в районе 55-60 км/ч, проспект Вернадского удастся преодолеть без остановок.

Нововведение также призвано сократить время автомобилистов в пути и равномерно распределить транспортный поток, снижая количество локальных пробок. Режим «зеленой волны» запустят в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутов.