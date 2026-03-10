Беспилотные автомобили выпустят на российские дороги без человека внутри

Российское правительство одобрило постановление, вносящее корректировки по беспилотному транспорту в Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения. Теперь присутствие человека за рулем транспортных средств четвертого уровня автономности не требуется в большинстве случаев.

В то же время предусмотрены определенные ограничения

Об этом сообщается в соответствующем обнародованном документе. Согласно его содержанию, передвижение беспилотников упомянутой категории по дорогам общего пользования без водителя или оператора в салоне официально признано безопасным.

Уточняется, что человек не обязан сидеть за «баранкой», когда автономный автомобиль находится в пределах среды так называемой штатной эксплуатации. Но если достигнуты ее границы, бортовая электроника может попросить водителя взять управление в свои руки.

Напомним, в актуальной версии Концепции обеспечения безопасности прописаны пять ступеней автономности. В случае первой ситуацию целиком и полностью контролирует человек, но не принимает участие в процессе вождения при пятой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему автономные машины так и не обучили «трезво» смотреть на жизнь.