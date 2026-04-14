Автомобилистов Москвы предупредили о пробках из-за начала дачного сезона

В Московском регионе скоро станет больше пробок из-за устойчивой теплой погоды и грядущих майских праздников. В частности, по пятницам поток машин увеличится на 3%, по сравнению с другими рабочими днями.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По словам экспертов, с учетом растущего трафика водителям необходимо заранее продумывать маршруты, уделяя особое внимание загородным поездкам.

Ожидается, что движение будет затруднено на вылетных магистралях по направлению в область. Ситуация затронет Липецкую улицу, а также Щелковское, Ленинградское, Ярославское, Варшавское и Каширское шоссе.

Ради экономии времени ЦОДД рекомендует автомобилистам выезжать на дачи, в загородные отели и на пикники вечером в четверг, поскольку пробки будут существенно меньше, чем днем и вечером в пятницу. В качестве альтернативы можно выбрать раннее утро пятницы или субботы, что даст шанс избежать пиковых затруднений.

Начиная с середины апреля и до окончания дачного сезона, максимально загруженным на всех вылетных направлениях считается пятничный промежуток с 16:00 до 20:00. Оптимальное время возвращения в город — поздний вечер воскресенья, а именно, 21:00-22:00.