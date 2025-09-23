Штраф «за пробку»: МАДИ продолжает «рубить бабло» на вымышленных нарушениях водителей

Штраф в размере 4500 рублей за ожидание зеленого сигнала светофора на Зубовском бульваре выписали сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) летом нынешнего года столичному водителю только потому, что камера фото- и видеофиксации приняла остановку его авто за парковку в неположенном месте. И хотя на копии снимка, запечатлевшего эпизод, хорошо видно, что ТС находилось в потоке машин, история приняла крайне неприятный для автомобилиста поворот. Обжаловать решение МАДИ ему не удалось. Ответ ведомства гласил, что «заявителем не представлены доказательства, подтверждающие, что транспортное средство зафиксировано в дорожном заторе». Однако если автомобиль действительно просто стоял в пробке, то такой ответ откровенно нарушает законные права автомобилиста, сошлись во мнении эксперты, с которыми пообщался портал «АвтоВзгляд», и рассказали, как бороться с подобным беспределом.

Так, автоюрист Михаил Никитин признается, что встречался с подобными отказами неоднократно, и все же их удавалось обжаловать. И новый случай — это просто очередное доказательство лицемерного и некомпетентного исполнения работниками МАДИ своих обязанностей. Любое должностное лицо, руководствуясь просто здравым смыслом, а не тягой к повышению собираемости штрафов, обязано было забраковать подобный фотоматериал и не давать делу, шитому белыми нитками, ход.

— Вместо этого — расчет на то, что человек оплатит штраф, чтобы не тратить время и нервы на обжалование постановления. Плюс банальное несоблюдение бюрократией ст. 24.1 КоАП РФ, которая требует всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, — добавляет г-н Никитин.

— Ситуация сама по себе маразматичная, — соглашается с коллегой автоюрист Константин Дацкевич. — И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других относительно крупных городах России дорожные правонарушения чаще всего фиксируются именно видеокамерами. Но протокол все равно составляет живой сотрудник. И, конечно, он должен был отменить такой документ, если на него опираются, чтобы оштрафовать человека, ничего в реальности не нарушавшего. Однако логика этого должностного лица — «я отменять не буду, пусть отменяет суд». Но попав в такую ситуацию, не стоит паниковать...

Фото globallookpress.com

— Дело в том, — продолжает собеседник портала «АвтоВзгляд», — что МАДИ, мотивируя отказ, предоставляет автовладельцу свое письменное решение и фотоснимок, запечатлевший эпизод, который ведомство истолковало не в пользу автомобилиста.

Имея на руках эти документы, следует до истечения 10 дней, положенных на обжалование, обратиться в суд с жалобой, к которой будут приложены копия отказа МАДИ и снимка той самой дорожной ситуации, которую ведомство истолковало по-своему.

— Жалоба на постановление должностного лица МАДИ и решение вышестоящего представителя ведомства, отказавшего в обжаловании, подается в районный суд по месту фотофиксации, — уточняет Никитин. — При этом предпочтительнее подавать жалобу не напрямую в суд, а опять же — через МАДИ в порядке ст. 30.2, ч. 1 КоАП РФ.

А именно: в «шапке» жалобы указывается полное название конкретного суда, ниже — его почтовый адрес, на третьей строке следует фраза «Через Московскую административную дорожную инспекцию (в порядке ст. 30.2, ч. 1 КоАП РФ)», затем указывается почтовый адрес МАДИ...

И в суде, по мнению экспертов, не должно возникнуть ни малейших сложностей с доказательством очевидного отсутствия нарушения.

Фото globallookpress.com

— Судья видит, что машина находится в плотном потоке, не разворачивается, не останавливается, и делает простой и логичный вывод, что в данном случае имело место вынужденная остановка автомобиля, — продолжает Дацкевич. — Что человек не парковался под знаком умышленно — с целью посадить или высадить пассажиров, выгрузки или погрузки. Значит, в его действиях состава правонарушения нет и дело прекращается...

Юрист приводит в пример решение Московского городского суда по делу №7-6490/2022, касавшемуся спора, возникшего именно из-за трактовки пребывания автомобиля в пробке как якобы припаркованного. В этом документе говорится буквально следующее:

— Из фотографий, приобщенных к материалам дела должностным лицом МАДИ, усматривается, что автомобиль следует в правом крайнем ряду в потоке машин (л.д. 9, оборот). При этом автомобиль располагается не у края проезжей части. При таких обстоятельствах имеющиеся в материалах дела доказательства бесспорно не свидетельствуют о совершении вмененного водителю административного правонарушения с учетом заявленных им доводов, которые в нарушение требований ст. 24.1 КоАП РФ фактически проверены не были, какими-либо объективными данными не опровергнуты, обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, не исследованы, сомнения в виновности лица, привлекаемой к административной ответственности, не устранены. Таким образом, по настоящему делу имеются неустранимые сомнения в виновности автовладельца, которые в соответствии с требованием ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ необходимо толковать в ее пользу...

Иными словами, автолюбителям, попавших в злокозненные сети МАДИ, не стоит расстраиваться. Да, некомпетентные сотрудники этого ведомства заставят потерять время и потреплют нервы, но в итоге победа в подобных ситуациях все равно будет за законопослушными гражданами.