Автоэксперт оценил ужесточение контроля над водителями на трассах «Автодора»

«Автодор» планирует уже в 2026 году расширить возможности камер на автомобилях аварийных комиссаров — они начнут фиксировать не только превышение скорости, но и непристегнутые ремни, использование телефона за рулем и остановки на обочине, сообщил ТАСС глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с порталом «АвтоВзгляд» объяснил, что такие системы работают по строгим стандартам, а окончательное решение о штрафе в любом случае принимает человек.

Автоэксперт Моржаретто: камер будет больше, но решения принимают люди

Новые функции внедряются на фоне снижения аварийности на трассах госкомпании. Речь идет о модернизации уже действующей системы контроля. Сейчас комплексы фотовидеофиксации на машинах аварийных комиссаров работают на трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток», фиксируя в основном превышение скорости. По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, в распоряжении компании находятся 164 экипажа, оснащенные четырьмя камерами каждый. В ближайшее время функционал этих комплексов расширят — с подключением алгоритмов искусственного интеллекта.

Больше всего вопросов у водителей вызывает корректная работа этих комплексов. Моржаретто подчеркнул: сами камеры не могут работать «как попало» — их установка и использование жестко регламентированы.

«Любая камера должна соответствовать целому ряду требований — и постановлениям правительства, и ГОСТам. Нельзя просто взять и поставить какое-то устройство. Все комплексы проходят сертификацию и должны укладываться в нормативы по точности», — рассказал эксперт.

Он отметил, сама камера не выносит штрафы — она лишь фиксирует потенциальное нарушение. Дальше включается многоступенчатая система проверки.

«Камера фиксирует ситуацию, которая может быть нарушением. Дальше данные обрабатываются, в том числе с использованием алгоритмов. Но окончательное решение принимают люди — сначала технический специалист, затем сотрудник ГИБДД, который подписывает постановление», — пояснил Моржаретто.

Отдельный вопрос — фиксация остановок на обочине. Здесь важна корректная оценка ситуации: остановка может быть вынужденной, например из-за поломки. По его словам, в таких случаях система не должна автоматически считать действие нарушением.

«Все разночтения по закону трактуются в пользу водителя. Если есть сомнения, они должны сниматься еще на этапе проверки», — подчеркнул он.

Говоря о вероятности ошибок, Моржаретто отметил, что официальной статистики практически нет: водители редко оспаривают небольшие штрафы. «Число обжалований невелико, потому что зачастую проще заплатить штраф, чем тратить время. Но серьезные ошибки, по моей оценке, происходят редко», — сказал эксперт, добавив, что известные примеры подобных ситуаций единичны и годами остаются одними и теми же.

Расширение функций камер, по его словам, вписывается в общий тренд усиления контроля на дорогах. Он добавил, что такие меры напрямую влияют на поведение водителей. Автоматическая фиксация нарушений уже изменила стиль вождения, особенно в части соблюдения скоростного режима.

По данным «Автодора», в 2025 году аварийность на трассах компании снизилась на 11,4%, несмотря на расширение сети почти на тысячу километров. Число погибших сократилось на 18%. В компании связывают это, в том числе, с развитием систем контроля и дополнительными мерами безопасности — например, внедрением так называемой музыкальной разметки, которая «проигрывает» мелодию при движении с разрешенной скоростью.

«Камеры доказали свою эффективность, потому что ни один нормально мыслящий человек сейчас в трезвом уме и здравой памяти не будет ехать с превышением больше чем на 20 км/ч — он понимает, что за это прилетит автоматический штраф. Это действительно привело к серьезному снижению аварийности. Все видят, что мы стали ездить дисциплинированнее, понимая, что камеры сейчас буквально везде», — заключил Игорь Моржаретто.