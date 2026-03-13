Дорога и кошелек: почему езда по «платкам» нередко выгоднее бесплатных маршрутов

Значительная часть отечественных автолюбителей до сих пор по чем зря поносят саму идею платных дорог. На форумах, посвященным «платникам», автовладельцы по сей день активно делятся альтернативными маршрутами, лишь бы не отдавать свои кровные операторам платных трасс. При этом водители в массе своей протестуют таким образом против «разоряющих» их прайсов, но не учитывают, что теряют куда больше на бесплатных направлениях: на заправках, штрафах штрафами и накрученном километраже. Экономику «объездов» рассчитал портал «АвтоВзгляд».

И сразу скажем, что платная дорога для путешественника выгоднее не потому, что по ней можно бездумно лететь на высоких скоростях, а потому, что она избавляет от светофоров, проездов по населенным пунктам, постоянных торможений и разгонов. На М11, например, после открытия обхода Твери весь путь от Москвы до Петербурга идет без единого электронного регулировщика, а время в дороге сократилось примерно на час. Скоростной лимит на ряде участков доходит до 130 км/ч.

Теперь к арифметике, которая в 2026 году стала особенно нервной из-за цен на топливо. По данным Росстата, средняя цена 95-го бензина в начале марта составила порядка 67,6 рубля за литр, а дизтопливо обходится около 77,3 рубля. Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч сейчас тянет на 750 рублей, а за превышение лимита на 40-60 км/ч придется отдать от 1500 до 2500 рублей. Тут то бесплатная дорога и перестает быть такой уже выгодной.

Допустим, что в попытке объехать платный отрезок водитель накручивает лишние 80 км. Даже при умеренном расходе 8,5 л/100 км, это примерно 460 руб. только на бензин. А стоит где-то поймать хотя бы один минимальный штраф, как прибавится еще 750 руб. Итого, условно бесплатный объезд вырос в цене минимум на 1210 рублей. А при крюке объезда в 150 км, один только бензин съест почти 900 целковых, и тогда даже небольшой платный участок начинает выглядеть выгодной сделкой, бонусом к которой — быстрота перемещения в пространстве.

Фото: avtovzglyad.ru

Подтверждением тому — эксперимент 2023 года, когда грузовики одновременно поехали по М10 и М11. Машина на скоростной трассе доехала до пункта назначения за 9 часов, а по бесплатной финишировала за 11,5 показав на «платке» чуть меньший расход топлива: 25,5 л на 100 км против 26,2, соответственно. Представитель КамАЗа объяснил это количеством остановок:

— Чем их больше, тем выше расход и износ узлов, — заявил Марат Садыков, директор конструкторско-технологических изменений ПАО «КамАЗ». — Фуре массой 40 тонн после остановки для набора скорости до 50 км\ч и выше требуется 350 мл топлива. Если эту цифру мы умножаем на 20 ненужных остановок, то получаем 7 литров, которые уходят просто в никуда...

Для легкового ТС цифры будут другими, но сам принцип тот же самый. Платная дорога окупается не только скоростью, а ровным движением.

Конечно, если брать очень длинный маршрут целиком, плата сама по себе может оказаться очень заметной. Со 2 марта 2026 года проезд по М4 от Москвы до Краснодара для легковушки стоит 5040 рублей в будни и 6090 — в выходные. Такую сумму одним лишь снижением расхода топлива не перебить, особенно для тех, у кого крейсерская скорость порядка 90 км/ч.

Иными словами, если быть до конца честными, платная дорога не всегда дешевле в рамках одной поездки, но может оказаться выгоднее бесплатной, если считать весь маршрут целиком, с лишними километрами, потерянным временем, усталостью, способной привести к ДТП и риском поймать хотя бы одно «письмо счастья».

Фото: avtovzglyad.ru

Часть водителей, взглянувших комплексно на платные дороги, высчитали целесообразность. На форуме roads.ru один из участников писал, что экономия при объезде платных участков через М2 у Ефремова может доходить до 1900-2400 рублей за поездку туда-обратно, но путь при этом растягивается примерно на 45 минут в каждую сторону, если по дороге не случится ДТП или какого-то затора.

А на клубном форуме Volvo другой автомобилист сформулировал еще проще: «Разница по оплате около тысячи рублей, но на бесплатной М10 ее легко доедают штрафы и расход из-за постоянного тырканья по населенным пунктам».

Конечно, у платных дорог обязаны быть бесплатные альтернативы. Но «альтернатива» не означает достойную замену. Формально объезд есть, и можно порадоваться экономии. Но на деле она, повторим, выливается в более длинный и сложный маршрут. Больше населенных пунктов, больше торможений и стартов, больше поводов превысить под камерой и больше сожженного топлива. Так что экономия на бесплатном объезде нередко оказывается отрицательной.