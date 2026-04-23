На платных трассах резко сократилось число авто с нечитаемыми номерами

«Автодор» зафиксировал снижение доли автомобилей со скрытыми регистрационными знаками почти вдвое

На дорогах, находящихся под управлением государственной компании «Автодор», стало заметно меньше водителей, пытающихся скрыть свои регистрационные знаки от камер и инспекторов. По данным пресс-службы госкомпании, доля проездов с нечитаемыми или намеренно скрытыми номерами в 2025 году сократилась примерно на 45% по сравнению с показателями 2024 года.

Артем Князев

Изображение На платных трассах резко сократилось число авто с нечитаемыми номерами

Такой результат стал следствием системной работы, которую «Автодор» ведет совместно с ГИБДД. На ключевых платных магистралях — трассе М12 «Восток», автодороге А289 и ЦКАД— регулярно проводятся рейды с участием ДПС. В госкомпании подчеркивают: водители, попавшиеся на использовании подложных знаков или номеров с измененными символами, расплачиваются за свои уловки водительским удостоверением.

Наказания за подобные нарушения в действующем законодательстве прописаны достаточно жестко. Управление машиной с поддельными, самодельными, видоизмененными или чужими номерами влечет за собой лишение права управления ТС на срок от шести месяцев до года. Сама установка таких знаков обойдется гражданину в 2500 рублей штрафа, а для юридических лиц санкция существенно выше — от 400 до 500 тысяч рублей.

Отдельная категория — попытки «замаскировать» вполне легальные номера. Если регистрационный знак прикрыт пленкой, наклейкой, тканью или иным материалом, мешающим его прочитать, либо установлен не на штатное место, водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. При повторном нарушении санкция ужесточается: расстаться с правами придется на период от года до полутора лет.

Менее суровые последствия ждут автовладельцев, чьи номера просто потеряли читаемость. Если с расстояния двадцати метров невозможно различить хотя бы одну букву или цифру, а также при использовании нестандартного шрифта, размера или цвета, нарушении правил установки по ГОСТу — из-за грязи, деформации или перекрытия бампером — инспектор вправе ограничиться предупреждением или выписать штраф в 500 рублей. А вот применение технических средств сокрытия — шторок, переворачивающихся рамок, электронных панелей — карается лишением прав на срок от года до полутора лет с обязательной конфискацией самих устройств.

