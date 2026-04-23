На платных трассах резко сократилось число авто с нечитаемыми номерами

На дорогах, находящихся под управлением государственной компании «Автодор», стало заметно меньше водителей, пытающихся скрыть свои регистрационные знаки от камер и инспекторов. По данным пресс-службы госкомпании, доля проездов с нечитаемыми или намеренно скрытыми номерами в 2025 году сократилась примерно на 45% по сравнению с показателями 2024 года.

Такой результат стал следствием системной работы, которую «Автодор» ведет совместно с ГИБДД. На ключевых платных магистралях — трассе М12 «Восток», автодороге А289 и ЦКАД— регулярно проводятся рейды с участием ДПС. В госкомпании подчеркивают: водители, попавшиеся на использовании подложных знаков или номеров с измененными символами, расплачиваются за свои уловки водительским удостоверением.

Наказания за подобные нарушения в действующем законодательстве прописаны достаточно жестко. Управление машиной с поддельными, самодельными, видоизмененными или чужими номерами влечет за собой лишение права управления ТС на срок от шести месяцев до года. Сама установка таких знаков обойдется гражданину в 2500 рублей штрафа, а для юридических лиц санкция существенно выше — от 400 до 500 тысяч рублей.

Отдельная категория — попытки «замаскировать» вполне легальные номера. Если регистрационный знак прикрыт пленкой, наклейкой, тканью или иным материалом, мешающим его прочитать, либо установлен не на штатное место, водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. При повторном нарушении санкция ужесточается: расстаться с правами придется на период от года до полутора лет.

Менее суровые последствия ждут автовладельцев, чьи номера просто потеряли читаемость. Если с расстояния двадцати метров невозможно различить хотя бы одну букву или цифру, а также при использовании нестандартного шрифта, размера или цвета, нарушении правил установки по ГОСТу — из-за грязи, деформации или перекрытия бампером — инспектор вправе ограничиться предупреждением или выписать штраф в 500 рублей. А вот применение технических средств сокрытия — шторок, переворачивающихся рамок, электронных панелей — карается лишением прав на срок от года до полутора лет с обязательной конфискацией самих устройств.