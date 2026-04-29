8

На границах Крымского полуострова увеличат число пропускных пунктов

Это должно решить проблему многокилометровых заторов

Перед началом активного туристического сезона власти планируют увеличить число пунктов пропуска на границах Крымского полуострова. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министром транспорта России Андреем Никитиным.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Гоцанюк отметил, что правительство работает над повышением удобства и скорости логистики внутренних путешествий. Особое внимание уделяется вопросам транспортной безопасности. Принято решение нарастить количество досмотровых пунктов как со стороны Крыма, так и с материковой части страны.

По словам главы крымского правительства, внутренний туризм сегодня становится важным фактором экономического роста и способствует развитию смежных отраслей. Увеличение пропускной способности на границах полуострова направлено в том числе на решение давней проблемы с очередями.

Ежегодно в летний период из-за большого потока туристов, выбирающих маршрут через Крымский мост, на пунктах пропуска скапливаются очереди. Время ожидания доходит до 3-4 часов. В июле и августе 2025 года со стороны Тамани в часы пик заторы периодически собирали 1,5 тысячи машин.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в апреле 2025 года: количество автомобилей в очереди достигло 4068, из них более 2800 — со стороны Тамани. Увеличение числа пунктов досмотра должно снизить пиковые нагрузки и сократить время ожидания для путешественников.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует