Миллион причин отказаться от путешествия в Сочи и Крым на авто

В первом случае хорошенько отдохнуть помешают, испортив все отпускное настроение, взлетевшие до небес цены (по некоторым оценкам, абсолютно все услуги тут подорожали по сравнению с годом прошлым в два-три раза при прежнем уровне сервиса). А что касается транспорта…

Благодаря закрытым из-за спецоперации на Украине аэропортам (в том числе Анапы, Геленджика, Краснодара и Симферополя), на курорты можно попасть только поездом и автомобилем. Но составы не резиновые, как и их число, так что уже сейчас купить билет туда-обратно на нужные даты — дикая проблема. Остается личный транспорт.

Однако даже помощник Президента РФ Игорь Левитин на днях заявил, что к столь высокой нагрузке южные дороги не готовы. То есть пробочный ад в оба конца гарантирован. И если бы только пробочный! На моторизованных отпускников уже готовят засады гаишники, судебные приставы и даже владельцы платных (да и бесплатных) трасс.

Впрочем, подробнее о всех неприятностях летней дороги в преисподню вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).