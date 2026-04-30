Парковки могут стать бесплатными в выходные и праздничные дни по всей России

Об этом г-н Нилов сообщил в своем телеграм-канале. И напомнил, что сейчас регионы имеют право, но не обязаны вводить «свободные» периоды для платных стоянок. В Москве по воскресеньям и в праздничные дни парковки в основном бесплатные, однако во многих других городах деньги продолжают взимать в обычном режиме. Что на фоне расширения платных зон и роста тарифов становится серьезной финансовой нагрузкой для автомобилистов.
— Инициатива меняет статус этой нормы с «права» на «обязанность». Законом каждого субъекта РФ должно быть закреплено: платные парковки на государственной или муниципальной земле в выходные и нерабочие праздничные дни используются бесплатно, — написал Нилов.
По мнению авторов инициативы, принятие соответствующего законопроекта обеспечит равенство прав всех автовладельцев и сократит их расходы в дни, когда нагрузка на дорожную сеть минимальна.