Парковки могут стать бесплатными в выходные и праздничные дни по всей России

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий российские регионы предоставлять водителям право на безвозмездную парковку на платных стоянках в выходные и праздничные дни. Автором инициативы выступил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов вместе с коллегами из всех фракций.

Об этом г-н Нилов сообщил в своем телеграм-канале. И напомнил, что сейчас регионы имеют право, но не обязаны вводить «свободные» периоды для платных стоянок. В Москве по воскресеньям и в праздничные дни парковки в основном бесплатные, однако во многих других городах деньги продолжают взимать в обычном режиме. Что на фоне расширения платных зон и роста тарифов становится серьезной финансовой нагрузкой для автомобилистов.

— Инициатива меняет статус этой нормы с «права» на «обязанность». Законом каждого субъекта РФ должно быть закреплено: платные парковки на государственной или муниципальной земле в выходные и нерабочие праздничные дни используются бесплатно, — написал Нилов.

По мнению авторов инициативы, принятие соответствующего законопроекта обеспечит равенство прав всех автовладельцев и сократит их расходы в дни, когда нагрузка на дорожную сеть минимальна.