Стало известно, какие дороги перекроют в Москве 9 мая

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, 9 мая в столице перекроют внушительное количество автодорог и набережных. Водителям не удастся воспользоваться привычными маршрутами в центре Первопрестольной, поэтому придется подумать об альтернативных маршрутах. Ограничения связаны с усиленным режимом безопасности.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на московский департамент транспорта. Ведомство предупредило, что с пяти утра и до окончания праздничных мероприятий не получится проехать по Охотному ряду, Большой Никитской улице, Петровке, Волхонке, а также по Моховой и Тверской.

Автомобилистам будут недоступны Болотная, Раушская, Кадашевская и Пречистенская набережные, плюс Кремлевская и Котельническая. Аналогичная судьба постигнет Садовническую, Москворецкую, Гончарную, Подгорскую и, наконец, Софийскую.

Перекроют Театральный и Лубочный проезды, 1-й и 2-й Раушский, Соймоновский и Китайгородский. Еще ограничения коснутся Старой и Болотной площадей, Ветошного и Фалеевского переулков, нужно будет объезжать стороной Чугунный и Большой Кремлевский мосты.

В зонах временных ограничений запретят парковку, поездки на арендованных авто и такси. На паузу поставят работу стоянок со шлагбаумом на Новом Арбате, улице Болотной и Триумфальной площади.