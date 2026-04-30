Куда завел: что сегодня не так с отечественными автомобильными навигаторами

Люди, придумавшие современные программы-навигаторы, заслуживают уже при жизни быть «отлитыми в бронзе». Во всяком случае, к такому выводу приходишь, читая в рунете отдельные восторженные оценки этих приложений. Еще бы: современные навигаторы «бесплатные, удобные, понятные, постоянно улучшаются». Еще интереснее становится, когда замечаешь, что комментариям не первый год. Иными словами, уже «цать» лет назад эти программы достигли абсолютного совершенства, а портал «АвтоВзгляд» зачем-то вновь обращается к этой теме.

Но в самом ли деле популярные навигаторы (которые действительно бывают незаменимыми на незнакомой местности, тем более — за рулем) доведены до идеала и работают в наши дни безупречно? И если они настолько хороши, зачем в таком случае их улучшать?

— Увы, но этим, безусловно важным для любого водителя устройствам в России есть куда «расти», — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — В настоящее время то, что делается в области навигации в нашей стране, в значительной степени представляет собой заимствование чужого опыта. Немногие отечественные автомобилисты, естественно, ездили когда-либо по трассам США и Китая. Но именно практика этих двух стран, видимо, берется за «точку отсчета» для получения нового опыта с целью дальнейшего внедрения в нашей стране.

Например, в России сравнительно недавно в соответствующих навигационных программах появилась информация о разделении по дорожным линиям и светофорам, а также о режимах работы светофоров. В том же Китае все эти данные доступны уже достаточно давно. В Штатах, в свою очередь, есть свои «находки». И лишь спустя некоторое время «обкатанные» в КНР и за океаном нововведения внедряются и в отечественные навигаторы. Впрочем, такое копирование тоже способствует их развитию...

— Допустим, я отправляюсь на машине в загородную поездку, — продолжает эксперт. — Например — из Москвы по «Золотому кольцу», но не знаю дорогу. Не знаю, как она устроена. Навигация для меня в этой ситуации, конечно же, помощник. С другой стороны, необходимо понимать, насколько хорошо работает эта функция. К сожалению, в нашей стране в целом она работает плохо.

Если в столице на протяжении довольно многих лет повсеместно установлено большое количество дорожных камер, то в Санкт-Петербурге такого обилия этих приспособлений до недавних пор не было (так, на Невском проспекте они заработали лишь в конце 2023 года). В одном из популярнейших навигационных приложений информация о питерских камерах появилась буквально в тот же день, как только их повесили.

Зато в другом приложении, принадлежащем той же компании и работающем ровно с той же базой данных, соответствующей информации на момент введения камер в эксплуатацию еще не было, и люди рисковали «нарваться» на штраф. А ведь нарушение ПДД — не всегда результат недобросовестных или ошибочных действий самого водителя.

Даже в Москве случается такое, что навигатор может посоветовать, например, после поворота вправо, на главную дорогу, перестроиться на коротком участке движения в крайнюю левую полосу, если затем требуется развернуться. Но в процессе выполнения этого маневра выясняется, что крайняя левая на данном отрезке отделена справа сплошной линией. И на этот участок дороги «приветливо» «поглядывает» камера.

Камеру навигатор видит, а наличие сплошной линии — т.е. фактический запрет на перестроение на крайнюю левую полосу — игнорирует. В итоге водителю ради разворота приходится либо нарушить ПДД, что будет зафиксировано, либо искать разворот дальше, зачастую — достаточно далеко. Если бы навигатор «знал» про сплошную, то еще до поворота на главную дорогу, вполне вероятно, «повел» бы по другому, более рациональному маршруту, — замечает аналитик.

Более того, по личным наблюдениям Муртазина, один из ведущих отечественных навигаторов часто «заводил» его в пробки, что, вполне возможно, является сознательной практикой, отражающей сотрудничество компании-оператора с властями с целью разгрузки дорог. По замечанию специалиста, данная ситуация выглядит абсурдно, но, в конечном итоге, неважно, почему так происходит.

С другой стороны, сегодня, по оценке эксперта, даже ведущие компании отрасли инвестируют недостаточные средства в «рисование» карт. Скорость обновления этой информации у нас гораздо ниже, чем в Китае. Так что сегодня опытный российский водитель в любом случае не может всецело довериться навигатору, скептичен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Наши софты глубоко вторичны и обладают изъянами, констатирует он. А восторженные отклики в интернете в адрес конкретных программ, как полагает аналитик, относятся к практике социального маркетинга, инициированной производителями этого «софта»: они просто раскручивают свой рейтинг, стараясь поддерживать сугубо позитивное восприятие своих продуктов.

Справедливости ради надо заметить, что и в комментариях обычных пользователей зачастую сквозит неудовлетворенность некоторыми аспектами работы навигаторов. Так, в некоторых программах отсутствует режим «пешеход» (что, кстати, может иметь значение и для автомобилистов). Но основная претензия, безусловно, в том, что они порой могут «плутать» — особенно в тех случаях, когда в окрестности в силу определенных причин «глушится» интернет-сигнал.

Оказавшись без устойчивого сигнала спутника на незнакомой дороге, особенно если речь идет о большом городе, запросто можно сбиться с пути и проехать нужный поворот, а то и вовсе заблудиться. Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует не доверяться навигаторам «на все сто» и изучать предполагаемый автомобильный маршрут до начала движения. По возможности.