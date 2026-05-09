Полусферы беды: большой проблемой минувших снегопадов стали для водителей вовсе не сугробы

Чудо произошло, и к Дню Победы снег сошел: гротеска чуть меньше, чем могло быть, поскольку майские снегопады для всех нас новостью и коллапсом уже не являются. Однако цветение черемухи и последнее прости от сугробов — повод подвести итоги зимы для автомобилистов. А назвать их утешительными, увы, можно не для всех: так, например, некоторые «инновации» московских властей многим автовладельцам обошлась слишком дорого. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Минувший зимний сезон случился снежным и даже былинным: сугробы до третьего этажа встречались даже в Москве. Обильные и частые снегопады стали суровым вызовом и для коммунальщиков, с которым, надо отдать им честь, они справились, и для автомобилистов: пока трактор не добрался до двора, выехать могли только полноприводные ТС. Да и то — не все: многие изделия автопрома Поднебесной в очередной раз поставили своих обладателей в неудобную позу. Впрочем, сейчас не о машинах, а о преградах, что перед этими машинами возникали. В прямом смысле слова.

В частности, битва за комфорт пешеходов и культуру вождения (в смысле — парковки), привел к появлению во многих дворах легендарных уже бетонных полусфер: огромных камней, не позволяющих ставить машину в социально значимых местах. И звучало это неплохо, даже актуально, но ровно до первого снегопада. Ведь после того, как снежный покров улегся, «малые архитектурные формы» стали просто небольшими сугробиками, которые в потемках и не заметишь. Небольшими, но очень разрушительными.

Во-первых, сотни тысяч бамперов, радиаторов и разного рода защит и картеров закончили свой век преждевременно в неравной битве с полусферами. Их банально не видно, и народ заходил в единственное свободное на первый взгляд место «с разбегу», дабы не застрять, и получал свой «камень в огород». Самый настоящий бетонный камень, да еще и очень тяжелый.

Во-вторых, коммунальная техника их тоже не замечала, сгребая порой в настоящие горы: так в Москве появились сугробы «с изюминкой». Бампером лучше не двигать. Даже железным бампером. Кстати сказать, после уборки снега полусферы периодически оказывались и на проезжей части, где начинался тотальный убой разного рода автомобилей: поверьте на слово, «знакомство» чувствуется даже на высоком внедорожнике, куда уж седану.

Как опытные градостроители, съевшие буквально пуд соли и реагента на благоустройстве улиц, упустили такой привычный для нас, северян, фактор как снег — очень большой вопрос. С дивана видится, что этот полугодовой для Москвы «нюанс» — на поверхности. Но факт остается фактом: потрепанные и покореженные полусферы по сей день лежат в каждом дворе, томно намекая на обильную жатву, собранную зимой. Вторая попытка «внедрить инновацию» будет?