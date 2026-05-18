Проезд по части МСД временно стал бесплатным

С 18 мая столичным водителям разрешили бесплатно пользоваться одним их участков Московского скоростного диаметра (МСД). Некоторое время удастся сэкономить на отрезке между Бусиновской развязкой и шоссе Энтузиастов.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский департамент транспорта. Из-за нововведений автомобилистам придется заранее подумать о других маршрутах. При движении со стороны Ярославского шоссе к Щёлковскому ведомство рекомендует пользоваться пятым проездом Подбельского, а потом возвращаться на «Щелчок».

При движении в сторону Щёлковского шоссе в районе Лосиноостровской улицы поток машин перенаправляют на встречную полосу. В районе шоссе автомобили возвращаются на свою полосу. В районе Лосиноостровской улицы для проезда будут временно предназначены две полосы. С другой стороны, в районе Щёлковского шоссе, проезд также будет возможен по двум полосам. Для жителей района Богородское организован съезд с МСД в сторону 5-го проезда Подбельского.

Схему движения по МСД изменили из-за крупного пожара, произошедшего 17 мая на свалке строительного мусора и складе стройматериалов, расположенно неподалеку. В реузльтате просел один из пролётов СВХ, являющийся частью диаметра.