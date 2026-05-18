Удар снизу: сколько времени уйдет на ремонт пострадавшего от пожара участка СВХ

Пожар под СВХ уже потушили, черный дым в районе Амурской улицы и Окружного проезда рассеялся, но для водителей история только начинается. Пока поврежденный участок хорды закрыт, магистраль перестала быть спасением от заторов, превращаясь в причину новых объездов и потерянного времени. Теперь автомобилистам важнее не то, как и почему горело под СВХ, а когда власти вернут в строй дорогу, которую многие еще вчера считали одним из самых полезных маршрутов города. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, когда закончатся восстановительные работы и во сколько столице обойдется этот огненный экзамен на прочность.

17 мая Москва и область пережили тяжелые часы: ночью столичный регион отбивался от одной из мощных крупных атак бандеровских беспилотников, а днем получил уже другой удар — внутренний, инфраструктурный. Под СВХ вспыхнули складированные там отделочные материалы. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Но водителей теперь тревожит не огонь, а последствия — движение перекрыли, один из пролетов получил деформацию.

В телеграм-каналах почти сразу пошли версии, что причиной воспламенения мог стать чуть ли не окурок, выброшенный из машины, хотя пока это городская молва, не подтвержденная официально. Да, первопричина пожара еще не названа, зато его последствия вполне отчетливо вырисовываются. И не радостные. При долгосрочном простое участка водители севера и востока Москвы и ближнего Подмосковья получают не просто неудобные объезды, а потерянное время, нервы и новую нагрузку на соседние маршруты, которые и без того редко бывают свободными.

Есть и другой раздражающий момент — СВХ входит в МСД, где для части поездок предусмотрена оплата проезда. Сам факт сбора денег рождает у автомобилистов простую логику — если деньги берут, значит, и чинить должны быстрее. Так вот, здесь все зависит от итогов обследования. Мировая практика показывает разброс сроков ремонта — от фантастических скоростей до мучительной бюрократической волокиты. В Китае аварийный пролет моста, по сообщениям отраслевых источников, способны заменить буквально за пару дней, а вот в США похожие дорожные работы растягиваются порой более чем на семь месяцев.

Столица, скорее всего, окажется где-то между этими двумя полюсами — инженерной мобилизацией и привычным бюрократическим «согласуем, проверим, подождем». При повреждении только покрытия, гидроизоляции, швов и верхних элементов конструкции речь может идти о неделях. Совсем другой разговор начинается, если огонь серьезно задел несущие элементы, тогда восстановление рискует затянуться на долгие месяцы.

По деньгам это тоже вряд ли будет относительно недорогая история про пару самосвалов асфальта и бригаду с ручным виброукладчиком. При серьезном ущербе несущим элементам обычный дорожный ремонт превратится в сложную инженерную операцию. Такие работы в Москве дешевыми не бывают, ведь платят не только за материалы и технику, но и за ночные смены, перекрытие дорог, проектные решения.

Финансирование, вероятнее всего, ляжет на городской бюджет. Поскольку МСД и ее составляющая часть СВХ — московский проект, собираемые платежи поступают в городской бюджет. Но водителей больше интересует не бухгалтерия, а результат — кто отвечает, кто платит за ремонт и когда снова можно будет ехать по СВХ. Городским службам теперь предстоит сдавать экзамен не только на скорость ремонта, но и на умение честно и внятно говорить с людьми, которым снова придется стоять в дополнительных пробках.

Портал «АвтоВзгляд» будет держать руку на пульсе этой истории: пожар уже потушили, однако его последствия для Москвы и недовольных автомобилистов будут тлеть еще долго. Мы продолжим опрашивать отраслевых экспертов о сроках ремонта, цене восстановления, безопасности поврежденного участка и о главном — почему дорогая и сравнительно новая городская трасса так болезненно провалила экзамен огнем.