В Москве 21-24 мая перекроют дороги из-за полумарафона

Начиная с ближайшего четверга и по воскресенье включительно, с 21 по 24 мая, в столице изменится автомобильное движение. Причиной стал полумарафон — массовый забег жителей и гостей Первопрестольной.

Как сообщает московский дептранс, с 00:01 21 мая до 06:00 24 мая водителям будет недоступен Васильевский Спуск на участке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. По Москворецкой улице на участке от Москворецкой набережной до улицы Варварки не удастся проехать с 20:00 22 мая до 06:00 24 мая

Большой Москворецкий мост перекроют 23 мая с 05:00 до 21:00, аналогичные ограничения введут на Варварке и проезде от улицы Ильинки до Варварки. Еще с 08:00 до 14:30 ожидается блокировка Малого Москворецкого моста, Большой Ордынки — с 08:00 до 15:00.

С 08:00 до 15:30 в тот же самый день не получится проехать по Большой Полянке, Житной и Мытной. Участок Садового кольца от дома № 20 на Валовой улице до дома № 15 на Новинском бульваре будет недоступен с 08:00 до 16:00, то же самое актуально для Нового Арбата и съездов с Остоженки в направлении Зубовского бульвара.

23 мая с 08:30 до 13:30 автомобилистов не пустят на Смоленскую улицу, а с 09:00 до 13:30 — на нее же, плюс Фрунзенская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережная. С 09:00 до 16:00 закроют Крымский проезд. Пречистенская и Кремлевская набережные сделают недоступными с 09:00 до 19:30, а Москворецкую — с 09:00 до 20:30.

На всех упомянутых участках запретят парковаться с 23 мая и до окончания мероприятия.