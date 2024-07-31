Машину заперли на парковке: самый действенный способ решить проблему

Едва ли найдется в Москве — да и не только в Москве, а во всей России — автовладелец, который ни разу не сталкивался с проблемой «запертой машины», когда кто-то бросил свое транспортное средство, полностью перегородив выезд. Одни оставляют номера телефонов под стеклом, другие — нет. Но даже цифры — не панацея, трубку могут и не поднять. И как быть в такой ситуации? Оказывается, решение есть. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Машина есть, бензин есть, мотор работает исправно, коробка переключает передачи, но ехать не получается — выезд перекрыт. Притом не воротами, а чужим автомобилем, владелец которого отбежал на минутку, попросив, как в старом анекдоте, суп в раз полчаса помешивать. По умолчанию ожидается, что «рыбак рыбаку» под лобовым стекло оставит номер телефона, чтобы насущную проблему решить спокойно и без проблем. Но так, увы, случается отнюдь не всегда: одни считают себя выше, другие — забывчивы, а третьи и вовсе не видят иных ценностей, кроме своих собственных. Впрочем, и бумажка под стеклом — не залог успеха: на том конце должны поднять трубку, чтобы коммуникация состоялась. А как быть, если номера нет или «абонент находится вне зоны действия сети»?

Сразу оговоримся, что порча чужого имущества — дело не только противозаконное, но и совершенно контрпродуктивное: так вы просто становитесь на один уровень с тем, кого только что материли. Пинание шин — тоже занятие бесполезное, поскольку половина водителей не узнает «голос» своей «противоугонки», а другая — твердо уверена, что вопит машина соседа. Иначе говоря, иного результата, кроме порчи собственной обуви, не будет. Надеяться на мерцание брелока и 8-битную мелодию, которой потревожит безалаберного автомобилиста сигнализация? Серьезно? То же самое — надрывное насилие над клаксоном: он охрипнет, предварительно разбудив всех ни в чем неповинных детей и взрослых в микрорайоне. Так как же быть?

Фото: globallookpress.com

Есть очень простой, абсолютно законный и, главное, действенный способ оперативно убрать преграду со своего пути. Достаточно просто позвонить по номеру 112 и рассказать оператору, что кто-то перегородил дорогу, назвав регзнак и марку автомобиля. Номер телефона для связи вам, конечно, не дадут, это закрытая информация, но полицейские самостоятельно наберут автовладельцу и в строгих тонах предложат убрать транспортное средство с проезда до того, как это сделает эвакуатор.

Поверьте, такой телефонный звонок возымеет достаточно убедительную — читай, пробивную — мощь. После подобного контакта даже неторопливые от природы автомобилисты выбегают из подъезда в одном тапке, застегивая штаны на ходу. С эвакуацией и последующей штрафстоянкой — шутки плохи. Точнее, дороги.

Хотя, конечно, бывает, что и правоохранители не могут решить проблему быстро. В конце концов, они тоже порой не могут дозвониться до автовладельца. Тогда придется ждать эвакуатор, а это может растянуться на часы — если мы говорим о Москве в час пик, например.

Перекрытые машинами дворы, увы, событие регулярное: узкие проезды и повсеместное отсутствие должного количество парковочных мест в новых микрорайонах зачастую вынуждают даже законопослушных и вежливых водителей «бросать» машину как попало. Однако людьми надо оставаться в любой ситуации: не хотите общаться с полицейскими — оставьте телефон под стеклом и будьте любезны реагировать на звонки с неизвестного номера.