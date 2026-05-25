Стало известно, в каких округах Москвы перекроют дороги 26 и 27 мая

Об этом сообщает столичный департамент транспорта, но не уточняет, о каких именно мероприятиях идет речь. Как бы то ни было, в обозначенные сроки на автомобиле не удастся проехать по некоторым улицам ЦАО, ЗАО и СВАО.

В частности, с 23:00 26 мая до 11:00 27 мая автомобили не пустят на улицу Дурова. Аналогичные меры введут 27 мая с 00:01 до 11:00 на улицах Большой Татарской, Минской, Щепкина, а также Мещанской и Гиляровского. В тот же день перекроют Климентовский, Озерковский и Малый Татарский переулки, будут недоступны Капельский, Выползов и Старый Толмачевский.

27 мая с 00:01 до 11:00 на съездах с проспекта Генерала Дорохова движение закроют в область и в центр, а также к перехватывающей парковке №9181 на пересечении упомянутого проспекта и Минской улицы. С 04:00 до 11:00 водителей вынудят объезжать стороной улицы Каргопольскую и Хачатуряна от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпус 2 по улице Хачатуряна. На последнем участи до Отрадной улицы перекроют движение с 05:00 до 08:00.

Наконец, закроют крайнюю правую полосу на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2 на проспекте Мира с 06:00 до 11:00.